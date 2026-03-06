A redução de turmas e mudanças no funcionamento da Escola Estadual "Professora Helena Cury de Tacca", em Franca, têm gerado insatisfação entre alunos e responsáveis. Segundo estudantes, cinco salas deixaram de funcionar neste ano letivo, o que teria limitado o atendimento e alterado a organização das turmas, principalmente no período noturno.

De acordo com relato de um aluno da unidade, atualmente a escola estaria atendendo apenas turmas de 3ª série do Ensino Médio à noite, e ainda assim somente para estudantes que comprovem vínculo formal de trabalho, por meio de carteira assinada ou contrato.

A exigência tem sido alvo de questionamentos por parte dos estudantes. Eles afirmam que resoluções da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo preveem o direito de matrícula no período noturno para alunos que trabalham ou que realizam outras atividades, inclusive informais ou extracurriculares.