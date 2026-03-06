O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca convocou os trabalhadores da administração municipal para uma assembleia geral que será realizada neste sábado, 7, às 10 horas, na sede da entidade. O encontro pretende reunir servidores sindicalizados e não sindicalizados para discutir a pauta de reivindicações e os rumos da mobilização da categoria.
O sindicato pede 9,9% de reajuste salarial para a categoria formada por cerca de 6 mil servidores públicos municipais. A pauta de reivindicações foi protocolada no dia 21 de fevereiro e é assinada pelo presidente do Sindserv, Samuel Andrade Gomide. A data-base dos servidores municipais é 1º de março.
A proposta inclui a reposição inflacionária de 3,9%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026, além de 6% de aumento real nos vencimentos dos servidores. O sindicato também solicita a adequação imediata aos pisos salariais nacionais das categorias representadas.
Na área de benefícios, a entidade pede mudanças no cartão-alimentação, que passaria a ter valor mensal equivalente a um salário mínimo. A proposta prevê ainda o pagamento integral para servidores que possuem duplo vínculo e a manutenção do benefício mesmo nos primeiros 15 dias de afastamento médico. Já o cartão-refeição teria valor de R$ 20 por dia efetivamente trabalhado.
Outro ponto da pauta é o auxílio para plano de saúde. O Sindserv reivindica que a Prefeitura conceda subsídio mínimo de 50% do custo do plano aos servidores que aderirem ao benefício disponibilizado.
A pauta inclui ainda mudanças nas condições de trabalho. Entre elas, a redução gradual da jornada para 36 horas semanais sem redução salarial e a regulamentação do teletrabalho, com possibilidade de adoção de modelos de home office ou trabalho híbrido em determinadas funções.
Também estão entre as propostas a garantia de oito faltas abonadas por ano mediante aviso prévio de 48 horas, a ampliação das faltas justificadas para acompanhamento de filhos de até 12 anos ou de pais com mais de 60 anos, além da inclusão de consultas psicológicas. O sindicato ainda solicita a ampliação do auxílio-transporte para servidores com renda de até quatro salários mínimos.
De acordo com Samuel Andrade Gomide, a pauta reúne demandas consideradas prioritárias pela categoria e deverá ser debatida com os trabalhadores durante a assembleia deste sábado, quando também poderão ser definidos os próximos passos das negociações com o Poder Executivo.
A Prefeitura foi procurada para informar qual é sua contraproposta, mas não respondeu as solicitações da reportagem.
