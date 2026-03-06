O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca convocou os trabalhadores da administração municipal para uma assembleia geral que será realizada neste sábado, 7, às 10 horas, na sede da entidade. O encontro pretende reunir servidores sindicalizados e não sindicalizados para discutir a pauta de reivindicações e os rumos da mobilização da categoria.

O sindicato pede 9,9% de reajuste salarial para a categoria formada por cerca de 6 mil servidores públicos municipais. A pauta de reivindicações foi protocolada no dia 21 de fevereiro e é assinada pelo presidente do Sindserv, Samuel Andrade Gomide. A data-base dos servidores municipais é 1º de março.

A proposta inclui a reposição inflacionária de 3,9%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026, além de 6% de aumento real nos vencimentos dos servidores. O sindicato também solicita a adequação imediata aos pisos salariais nacionais das categorias representadas.