A cidade mineira de Delfinópolis se despede de Ernestina Augusta Lopes, que morreu aos 102 anos. Muito conhecida na comunidade, ela era chamada carinhosamente de “Tia Tina” por familiares, amigos e moradores da cidade.
Dona Ernestina teve uma vida marcada pela dedicação à família, pela fé e pelo convívio próximo com a comunidade. Ao longo de mais de um século de vida, construiu uma trajetória baseada em valores como respeito, união e amor ao próximo, deixando um legado que permanece entre filhos, netos e todos que fizeram parte de sua trajetória.
Ela era reconhecida pelo jeito simples e acolhedor. Pessoas próximas afirmam que sua casa sempre foi um lugar de portas abertas, onde recebia as pessoas com atenção, carinho e generosidade.
Dona Ernestina também era conhecida por sua religiosidade. Durante muitos anos, manteve presença constante na igreja da comunidade, demonstrando uma fé considerada exemplo por pessoas próximas.
O velório de Dona Ernestina acontece nesta quinta-feira, 5, no próprio municipio. O sepultamento está previsto para ocorrer às 14h, em Delfinópolis.
