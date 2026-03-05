05 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
LUTO

Delfinópolis se despede de Ernestina Augusta Lopes, aos 102 anos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Ernestina Augusta Lopes durante a comemoração dos seus 102 anos
A cidade mineira de Delfinópolis se despede de Ernestina Augusta Lopes, que morreu aos 102 anos. Muito conhecida na comunidade, ela era chamada carinhosamente de “Tia Tina” por familiares, amigos e moradores da cidade.

Dona Ernestina teve uma vida marcada pela dedicação à família, pela fé e pelo convívio próximo com a comunidade. Ao longo de mais de um século de vida, construiu uma trajetória baseada em valores como respeito, união e amor ao próximo, deixando um legado que permanece entre filhos, netos e todos que fizeram parte de sua trajetória.

Ela era reconhecida pelo jeito simples e acolhedor. Pessoas próximas afirmam que sua casa sempre foi um lugar de portas abertas, onde recebia as pessoas com atenção, carinho e generosidade.

Dona Ernestina também era conhecida por sua religiosidade. Durante muitos anos, manteve presença constante na igreja da comunidade, demonstrando uma fé considerada exemplo por pessoas próximas.

O velório de Dona Ernestina acontece nesta quinta-feira, 5, no próprio municipio. O sepultamento está previsto para ocorrer às 14h, em Delfinópolis.

