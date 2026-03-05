A cidade mineira de Delfinópolis se despede de Ernestina Augusta Lopes, que morreu aos 102 anos. Muito conhecida na comunidade, ela era chamada carinhosamente de “Tia Tina” por familiares, amigos e moradores da cidade.

Dona Ernestina teve uma vida marcada pela dedicação à família, pela fé e pelo convívio próximo com a comunidade. Ao longo de mais de um século de vida, construiu uma trajetória baseada em valores como respeito, união e amor ao próximo, deixando um legado que permanece entre filhos, netos e todos que fizeram parte de sua trajetória.

Ela era reconhecida pelo jeito simples e acolhedor. Pessoas próximas afirmam que sua casa sempre foi um lugar de portas abertas, onde recebia as pessoas com atenção, carinho e generosidade.