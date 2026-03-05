Agulhas, seringas, vidros, lâminas e porcelanas quebradas fazem parte do grupo de resíduos chamados perfurocortantes. Quando descartados de forma inadequada, eles oferecem riscos graves — principalmente para quem está na linha de frente da coleta.
Em Franca, a coleta de resíduos domiciliares e os serviços de limpeza urbana são realizados pela Sempre Franca, concessionária responsável pelo sistema de limpeza da cidade. Diariamente, equipes percorrem os bairros recolhendo resíduos e garantindo que o serviço funcione de forma regular e segura.
No entanto, quando materiais perfurocortantes são colocados soltos junto ao lixo comum, o risco de acidentes aumenta significativamente. Mesmo com o uso de equipamentos de proteção, um descarte incorreto pode causar ferimentos e exposição a agentes biológicos, como vírus e bactérias.
A prevenção começa dentro de casa.
Algumas atitudes simples fazem toda a diferença:
- Nunca descartar agulhas, lâminas ou vidros soltos no lixo comum;
- Utilizar recipientes rígidos e resistentes à perfuração, como garrafas PET ou caixas apropriadas;
- Manter o recipiente sempre bem fechado;
- Quando possível, identificar o material como perfurocortante;
- Levar seringas e lâminas a unidades de saúde ou pontos de entrega autorizados.
Esses cuidados reduzem o risco de acidentes e protegem diretamente os trabalhadores que atuam na coleta.
A Sempre Franca reforça que o descarte correto é uma responsabilidade compartilhada. Pequenas atitudes da população contribuem para um ambiente mais seguro para todos — especialmente para os profissionais que trabalham diariamente para manter Franca limpa.
Cuidar do descarte é, acima de tudo, um gesto de respeito com quem cuida da cidade.
