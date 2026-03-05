Agulhas, seringas, vidros, lâminas e porcelanas quebradas fazem parte do grupo de resíduos chamados perfurocortantes. Quando descartados de forma inadequada, eles oferecem riscos graves — principalmente para quem está na linha de frente da coleta.

Em Franca, a coleta de resíduos domiciliares e os serviços de limpeza urbana são realizados pela Sempre Franca, concessionária responsável pelo sistema de limpeza da cidade. Diariamente, equipes percorrem os bairros recolhendo resíduos e garantindo que o serviço funcione de forma regular e segura.

No entanto, quando materiais perfurocortantes são colocados soltos junto ao lixo comum, o risco de acidentes aumenta significativamente. Mesmo com o uso de equipamentos de proteção, um descarte incorreto pode causar ferimentos e exposição a agentes biológicos, como vírus e bactérias.

A prevenção começa dentro de casa.

Algumas atitudes simples fazem toda a diferença:

Nunca descartar agulhas, lâminas ou vidros soltos no lixo comum;

Utilizar recipientes rígidos e resistentes à perfuração, como garrafas PET ou caixas apropriadas;

Manter o recipiente sempre bem fechado;

Quando possível, identificar o material como perfurocortante;

Levar seringas e lâminas a unidades de saúde ou pontos de entrega autorizados.

Esses cuidados reduzem o risco de acidentes e protegem diretamente os trabalhadores que atuam na coleta.

A Sempre Franca reforça que o descarte correto é uma responsabilidade compartilhada. Pequenas atitudes da população contribuem para um ambiente mais seguro para todos — especialmente para os profissionais que trabalham diariamente para manter Franca limpa.

Cuidar do descarte é, acima de tudo, um gesto de respeito com quem cuida da cidade.