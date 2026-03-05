A principal dupla atualmente da música sertaneja já tem data marcada para se apresentar em Franca. Henrique & Juliano desembarcam na cidade no dia 11 de abril, em área anexa ao Franca Shopping. As vendas terão início no próximo 9 de março.
Os artistas trazem o show “Henrique & Juliano e Convidados”, que tem percorrido grandes cidades e capitais pelo Brasil. Além do show principal da dupla, outras atrações devem integrar o line-up do evento e serão divulgadas em breve.
Henrique & Juliano atualmente ocupam o pódio como a principal dupla sertaneja do país. Sinônimo de sucesso e de um repertório aclamado pelo público, os sertanejos arrastam multidões por onde passam.
Eles estiveram em Franca pela última vez em 2023 - um jejum de pouco mais de dois anos sem shows da dupla na cidade. A expectativa é de recorde de público para o show em abril.
“Última Saudade”, “Saudade de Quem Eu Sou”, “Seja Ex” e “Amigo da Minha Saudade” integram o álbum Manifesto Musical e estão entre os lançamentos recentes que caíram no gosto dos fãs.
Vendas e setores
Os ingressos serão disponibilizados pelo site Guichê Web, além do ponto de venda físico no Franca Shopping. As vendas começam no dia 9 de março, às 12h, com possibilidade de compra em até 3x sem juros nas primeiras 24 horas.
Segundo a organização, o evento não terá setores elevados, garantindo boa visibilidade em todos os espaços. O local foi escolhido para facilitar o deslocamento do público, com entradas pelas avenidas Rio Amazonas e Rio Negro.
O evento contará com setores distintos, pensados para diferentes perfis de público:
Pista – Última Saudade
Não open bar
Espaço amplo, ideal para quem quer curtir o show com tranquilidade. Área preparada para receber famílias e grupos de amigos, com banheiros exclusivos e venda de bebidas.
Área VIP – Vidinha de Balada
Open bar: cerveja, refrigerante e água
Conta com bares e banheiros exclusivos, oferecendo mais conforto para quem deseja aproveitar o show com o copo sempre cheio.
Gold – Aquela Pessoa
Open bar: cerveja, vodka, whisky 8 anos, suco e água
Setor com estrutura diferenciada, bares e banheiros exclusivos, proporcionando mais comodidade durante o evento.
Black – Alô Inveja
Open bar premium: chope, cerveja, whisky 12 anos, gin, vodka premium, Campari, tônica, água de coco, suco e água
Open food incluso
Espaço all inclusive, com vista privilegiada em frente ao palco, estrutura premium e serviços exclusivos para quem busca máxima experiência e conforto.
Além desses setores, haverá também área Corporativa, voltada para empresas e grupos fechados.
Serviço
Data: 11 de abril
Local: área anexa ao Franca Shopping
Ingressos: a partir de 9 de março, às 12h
Vendas online: Guichê Web
Ponto físico: Franca Shopping
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.