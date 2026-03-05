A principal dupla atualmente da música sertaneja já tem data marcada para se apresentar em Franca. Henrique & Juliano desembarcam na cidade no dia 11 de abril, em área anexa ao Franca Shopping. As vendas terão início no próximo 9 de março.

Os artistas trazem o show “Henrique & Juliano e Convidados”, que tem percorrido grandes cidades e capitais pelo Brasil. Além do show principal da dupla, outras atrações devem integrar o line-up do evento e serão divulgadas em breve.

Henrique & Juliano atualmente ocupam o pódio como a principal dupla sertaneja do país. Sinônimo de sucesso e de um repertório aclamado pelo público, os sertanejos arrastam multidões por onde passam.

Eles estiveram em Franca pela última vez em 2023 - um jejum de pouco mais de dois anos sem shows da dupla na cidade. A expectativa é de recorde de público para o show em abril.

“Última Saudade”, “Saudade de Quem Eu Sou”, “Seja Ex” e “Amigo da Minha Saudade” integram o álbum Manifesto Musical e estão entre os lançamentos recentes que caíram no gosto dos fãs.

Vendas e setores

Os ingressos serão disponibilizados pelo site Guichê Web, além do ponto de venda físico no Franca Shopping. As vendas começam no dia 9 de março, às 12h, com possibilidade de compra em até 3x sem juros nas primeiras 24 horas.

Segundo a organização, o evento não terá setores elevados, garantindo boa visibilidade em todos os espaços. O local foi escolhido para facilitar o deslocamento do público, com entradas pelas avenidas Rio Amazonas e Rio Negro.

O evento contará com setores distintos, pensados para diferentes perfis de público:

Pista – Última Saudade

Não open bar

Espaço amplo, ideal para quem quer curtir o show com tranquilidade. Área preparada para receber famílias e grupos de amigos, com banheiros exclusivos e venda de bebidas.

Área VIP – Vidinha de Balada

Open bar: cerveja, refrigerante e água

Conta com bares e banheiros exclusivos, oferecendo mais conforto para quem deseja aproveitar o show com o copo sempre cheio.

Gold – Aquela Pessoa

Open bar: cerveja, vodka, whisky 8 anos, suco e água

Setor com estrutura diferenciada, bares e banheiros exclusivos, proporcionando mais comodidade durante o evento.

Black – Alô Inveja

Open bar premium: chope, cerveja, whisky 12 anos, gin, vodka premium, Campari, tônica, água de coco, suco e água

Open food incluso

Espaço all inclusive, com vista privilegiada em frente ao palco, estrutura premium e serviços exclusivos para quem busca máxima experiência e conforto.

Além desses setores, haverá também área Corporativa, voltada para empresas e grupos fechados.

Serviço

Data: 11 de abril

Local: área anexa ao Franca Shopping

Ingressos: a partir de 9 de março, às 12h

Vendas online: Guichê Web

Ponto físico: Franca Shopping