CULTURA

Projeto leva música gratuita a espaços públicos de Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Ginásio Poliesportivo recebe apresentação do 'Música em Todos os Cantos'
Ginásio Poliesportivo recebe apresentação do 'Música em Todos os Cantos'

O projeto cultural “Música em Todos os Cantos” terá quatro apresentações musicais neste fim de semana em Franca. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A programação começa na sexta-feira, 6, com duas atrações. O músico Beny Chagas se apresenta das 16 às 18 horas, no Poliesportivo. No mesmo dia, Artur Canto sobe ao palco das 17 às 19 horas, no Terminal Rodoviário do Residencial Baldassari.

No sábado, 7, o cantor Tunico Magno fará apresentação das 9 às 11 horas, no Poliesportivo.

Já no domingo, 8, Artur Canto volta a se apresentar, desta vez na feira livre da avenida Major Nicácio, também das 9 às 11 horas.

O projeto busca levar música a diferentes espaços públicos da cidade, aproximando artistas locais da população.

