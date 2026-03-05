O projeto cultural “Música em Todos os Cantos” terá quatro apresentações musicais neste fim de semana em Franca. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A programação começa na sexta-feira, 6, com duas atrações. O músico Beny Chagas se apresenta das 16 às 18 horas, no Poliesportivo. No mesmo dia, Artur Canto sobe ao palco das 17 às 19 horas, no Terminal Rodoviário do Residencial Baldassari.

No sábado, 7, o cantor Tunico Magno fará apresentação das 9 às 11 horas, no Poliesportivo.