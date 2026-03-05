A atleta francana Kauany Lima, de 16 anos, conquistou o título do ITF BTJ100, torneio mundial de Beach Tennis realizado em Petrolina, Pernambuco. A vitória foi alcançada no último domingo, na categoria Sub-18.

Kauany venceu a competição ao lado da parceira Marina Canale. Com o resultado, a dupla garantiu o título da etapa internacional e também um Wild Card para disputar a chave principal do BT400, que será realizado em abril na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

O desempenho reforça o destaque da jovem atleta no cenário da modalidade. Kauany conta com apoio da Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura.