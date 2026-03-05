A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realiza nesta quinta-feira, 5, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca. A concentração será às 19 horas no Poliesportivo, com saída prevista para 19h30.
O evento é aberto ao público e qualquer pessoa pode participar, desde que compareça com bicicleta e utilize equipamentos de proteção, como capacete e luzes.
O trajeto passará por diversas avenidas da cidade. O percurso seguirá pela avenida Paulo VI até o Jardim Aeroporto I, margeando a rodovia Ronan Rocha. Em seguida, os ciclistas passarão sob o viaduto e continuarão pelas avenidas Emílio Paludeto e São Vicente até a rotatória que liga à avenida Jaime Tellini, seguindo até o Jardim Palestina.
O passeio continua pelas avenidas Adhemar de Barros, Presidente Vargas e Eufrásia Monteiro Petráglia, descendo pela rotatória da avenida Professor José Rodrigues da Costa Sobrinho até a marginal do Córrego dos Bagres. A partir daí, os participantes retornam ao Poliesportivo pela avenida Hélio Palermo.
Pedal rural
Além do passeio urbano, a programação esportiva inclui no domingo, 8, o “Pedal Rural – Trilha Vó Mary/Caititu”. A concentração será às 7 horas em um posto de combustível na rodovia Cândido Portinari, após o Jardim Paineiras, no sentido a Cristais Paulista.
A saída está prevista para 7h15. O percurso será de nível médio e os participantes devem levar bicicleta, equipamentos de proteção, protetor solar e água para hidratação.
