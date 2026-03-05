A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realiza nesta quinta-feira, 5, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca. A concentração será às 19 horas no Poliesportivo, com saída prevista para 19h30.

O evento é aberto ao público e qualquer pessoa pode participar, desde que compareça com bicicleta e utilize equipamentos de proteção, como capacete e luzes.

O trajeto passará por diversas avenidas da cidade. O percurso seguirá pela avenida Paulo VI até o Jardim Aeroporto I, margeando a rodovia Ronan Rocha. Em seguida, os ciclistas passarão sob o viaduto e continuarão pelas avenidas Emílio Paludeto e São Vicente até a rotatória que liga à avenida Jaime Tellini, seguindo até o Jardim Palestina.