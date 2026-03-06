A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca abriu inscrições para a segunda turma do “Treinamento de Processos Ágeis em Inteligência Artificial”. A iniciativa é realizada em parceria com a empresa ACT, por meio dos programas “Caminho para o Emprego” e “Empresa Amiga da Economia Solidária”.
Ao todo, estão disponíveis 30 vagas. Para participar, os interessados devem ter no mínimo 18 anos e possuir conhecimentos básicos em tecnologia da informação, que serão avaliados por meio de testes aplicados pelo professor responsável.
As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro, de segunda a sexta-feira.
As aulas gratuitas começam no dia 23 de março e seguem até 22 de abril. Os encontros serão realizados às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 21h30, na Escola Municipal “Professor Antônio Sicchierolli”, no Residencial Baldassari.
Durante o curso, os participantes terão contato com modelos de gestão ágil, noções de atuação em diferentes áreas empresariais - como marketing, vendas, logística, finanças e gestão de pessoas -, além de aprender a criar prompts e agentes de inteligência artificial.
O treinamento também inclui noções de uso de ferramentas digitais como Canva, Notion, Make, Gemini, Hostinger e outras plataformas voltadas à produtividade e automação.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (16) 3706-6590.
