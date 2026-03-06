A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca abriu inscrições para a segunda turma do “Treinamento de Processos Ágeis em Inteligência Artificial”. A iniciativa é realizada em parceria com a empresa ACT, por meio dos programas “Caminho para o Emprego” e “Empresa Amiga da Economia Solidária”.

Ao todo, estão disponíveis 30 vagas. Para participar, os interessados devem ter no mínimo 18 anos e possuir conhecimentos básicos em tecnologia da informação, que serão avaliados por meio de testes aplicados pelo professor responsável.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro, de segunda a sexta-feira.