Moradores dos bairros Recanto Elimar I e II, Residencial Dourado e Vila Real, na Região Sul de Franca, receberão neste sábado, 7, mais uma edição do Arrastão da Dengue. A ação começa às 8 horas e será realizada por equipes da Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Infraestrutura.

Durante o trabalho, agentes de saúde percorrerão avenidas e ruas como Emílio Paludeto, das Primaveras, Virgínio Gomes Filho, Gabriela Garcia e Garcia, Cristina Motta, Hamilton Bolella e Nativo B. da Silva. O objetivo é recolher materiais que possam servir de criadouros do mosquito transmissor da dengue.

A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores façam uma limpeza em seus quintais e coloquem nas calçadas, na sexta-feira ou nas primeiras horas de sábado, objetos que possam acumular água, como latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus. As equipes não entrarão nas residências para recolher os itens.