Moradores dos bairros Recanto Elimar I e II, Residencial Dourado e Vila Real, na Região Sul de Franca, receberão neste sábado, 7, mais uma edição do Arrastão da Dengue. A ação começa às 8 horas e será realizada por equipes da Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Infraestrutura.
Durante o trabalho, agentes de saúde percorrerão avenidas e ruas como Emílio Paludeto, das Primaveras, Virgínio Gomes Filho, Gabriela Garcia e Garcia, Cristina Motta, Hamilton Bolella e Nativo B. da Silva. O objetivo é recolher materiais que possam servir de criadouros do mosquito transmissor da dengue.
A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores façam uma limpeza em seus quintais e coloquem nas calçadas, na sexta-feira ou nas primeiras horas de sábado, objetos que possam acumular água, como latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus. As equipes não entrarão nas residências para recolher os itens.
Móveis e pneus provenientes de borracharias não serão recolhidos. Segundo a Prefeitura, esta é a quarta edição do arrastão em 2026. Nas três ações anteriores, foram retiradas mais de 4,9 toneladas de materiais de vias públicas em bairros como Jardins Palmeiras, Anita, Residencial Júlio D’Elia, São José, parte da Vila Santa Cruz, Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano.
De acordo com dados da Vigilância Sanitária, Franca registrou até o momento 313 casos de dengue neste ano, sem registro de mortes pela doença. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (16) 3706-8437, 3706-8438 e 3706-8439.
