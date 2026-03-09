"Obesidade é uma doença crônica, uma doença crônica grave.” O alerta é da médica endocrinologista Aniette Renom. No Dia Mundial da Obesidade, celebrado na última quarta-feira, 4, a Rádio Difusora recebeu a especialista para falar sobre as complicações da doença e os riscos de a obesidade ser tratada apenas como uma questão ligada à aparência.

Durante a entrevista, a especialista explicou que a obesidade é uma doença crônica, associada a uma série de problemas de saúde que vão muito além do impacto estético. Segundo ela, ainda há muitos estigmas e crenças equivocadas em torno do tema, o que dificulta o entendimento da obesidade como uma condição que exige acompanhamento contínuo. “Obesidade é uma doença crônica, uma doença crônica grave”, afirmou.

A médica destacou que mesmo pacientes que não apresentam queixas imediatas podem desenvolver complicações importantes ao longo do tempo. Entre os riscos associados, estão problemas articulares, varizes, trombose, apneia do sono, hipertensão de difícil controle e doenças cardiovasculares. “Mesmo o paciente obeso que eventualmente possa não ter nenhuma queixa ou nenhuma disfunção no dia a dia decorrente do seu sobrepeso, ele é uma bomba-relógio e ele vai ter complicações ligadas a esse excesso de peso”, disse.