Duas mães de Franca reclamam da dificuldade para conseguir vagas para os filhos na rede municipal de ensino. Os casos envolvem um menino autista, que aguarda transferência para uma escola de período integral, e uma menina inscrita em creche desde janeiro deste ano. As mães afirmam que buscaram diferentes órgãos públicos, mas seguem sem solução, o que tem impactado diretamente a rotina familiar e o trabalho.

Um dos casos é o de Karla Cristina Ferreira, mãe de um menino autista de 4 anos. Segundo ela, o pedido de transferência para uma escola de período integral foi feito há cerca de um mês e meio. Desde então, teria procurado a Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar, a Delegacia de Ensino e contado com a intermediação de um vereador, sem conseguir retorno efetivo.

Karla relata que trabalha em um salão de beleza, não possui rede de apoio e dependia de uma pessoa que cuidava do filho enquanto ela trabalhava. Com o afastamento dessa ajuda após um acidente, ela disse que ficou impossibilitada de manter a rotina profissional, o que comprometeu a renda da família e a organização da casa.