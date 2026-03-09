O advogado Felipe Carmona, ex-secretário nacional de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, esteve em Franca para divulgar seu projeto "Meus Filhos, Minhas Regras", na última quarta-feira, 4.

Carmona, especialista em Contratos Administrativos e Licitação pela FGV e ex-professor de Direito Constitucional, concedeu entrevista à rádio Difusora, durante o programa Show da Manhã, apresentado por Valdes Rodrigues.

O advogado destacou que o projeto "Meus Filhos, Minhas Regras" é o maior movimento do Brasil em defesa do direito dos pais de ensinar moral para seus filhos. "Ele traz uma luz para esse debate porque muitos pais terceirizam os ensinamentos de seus filhos para a escola, para uma babá, sendo que ninguém ama mais os filhos quanto os pais", explicou.