O advogado Felipe Carmona, ex-secretário nacional de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, esteve em Franca para divulgar seu projeto "Meus Filhos, Minhas Regras", na última quarta-feira, 4.
Carmona, especialista em Contratos Administrativos e Licitação pela FGV e ex-professor de Direito Constitucional, concedeu entrevista à rádio Difusora, durante o programa Show da Manhã, apresentado por Valdes Rodrigues.
O advogado destacou que o projeto "Meus Filhos, Minhas Regras" é o maior movimento do Brasil em defesa do direito dos pais de ensinar moral para seus filhos. "Ele traz uma luz para esse debate porque muitos pais terceirizam os ensinamentos de seus filhos para a escola, para uma babá, sendo que ninguém ama mais os filhos quanto os pais", explicou.
Ele defendeu que, para o Estado, os alunos são meramente uma matrícula e que as escolas têm a função de ensinar as matérias e não desenvolver militância. "A escola tem que ensinar português, matemática, química, física, a real história do Brasil e não querer criar militantes. Ela doutrina as crianças da mesma forma, sendo que elas não pensam da mesma forma".
Carmona também abordou o tema de crianças com 4, 5 anos tendo acesso a conteúdos variados através das redes sociais e celulares. "Não existe nenhum estudo que comprove que o quanto antes pegar o celular mais desenvolvido vai ser a criança. Isso é mentira... Leia livros", finalizou.
O evento em Franca contaria com a presença do Padre Kelmon, que foi candidato à presidência do Brasil em 2022, mas sua participação foi cancelada.
