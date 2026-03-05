A Secretaria de Educação de Franca intensificou as ações de Planejamento Escolar na rede municipal, promovendo uma série de encontros com diretores, coordenadores pedagógicos, professores e educadores especialistas que atuam nas creches e escolas da cidade.
Os encontros formativos tiveram como foco principal o alinhamento das ações pedagógicas que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo. As estratégias foram discutidas e definidas durante reunião de planejamento realizada nas próprias unidades escolares e creches parceiras, a partir da análise dos resultados de aprendizagem dos alunos e da realidade específica de cada escola.
Com base nesses dados, equipes gestoras e professores estruturaram a programação das ações necessárias para garantir a aprendizagem dos cerca de 28 mil estudantes matriculados na rede municipal.
Também participaram do processo professores especialistas que ministram aulas de Arte, Educação Física, Educação Musical e Inglês. O grupo se reuniu para organizar o planejamento pedagógico de cada componente curricular, definindo metas, estratégias e práticas a serem aplicadas em sala de aula.
De acordo com a Secretaria, o envolvimento de todos os profissionais reforça o compromisso da rede com a melhoria contínua da aprendizagem e com a organização do trabalho pedagógico, buscando resultados cada vez mais consistentes ao longo do ano.
