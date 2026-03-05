A UBS da Vila São Sebastião promove neste sábado, 7, das 8 às 13 horas, uma programação especial da campanha “Março Lilás”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.
Com o tema “Previna-se, cuide-se e ame-se!”, a unidade oferecerá consultas médicas voltadas à saúde da mulher, mediante agendamento prévio. Serão realizados exames de Papanicolau, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, além de palestra com o médico Caio Smanio Guimarães, da equipe da ESF (Estratégia de Saúde da Família).
A campanha, que visa conscientizar sobre a prevenção do câncer de colo de útero, seguirá ao longo do mês com oferta semanal de coleta de Papanicolau.
Na UBS do Jardim Ângela Rosa, também foram realizadas ações educativas com o grupo “Saberes da Saúde”, abordando a importância dos exames preventivos. As atividades continuam nas reuniões periódicas com mulheres e grupos de idosos.
A UBS São Sebastião está localizada na rua Amélio Borges Campos, 603.
