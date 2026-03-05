A UBS da Vila São Sebastião promove neste sábado, 7, das 8 às 13 horas, uma programação especial da campanha “Março Lilás”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Com o tema “Previna-se, cuide-se e ame-se!”, a unidade oferecerá consultas médicas voltadas à saúde da mulher, mediante agendamento prévio. Serão realizados exames de Papanicolau, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, além de palestra com o médico Caio Smanio Guimarães, da equipe da ESF (Estratégia de Saúde da Família).

A campanha, que visa conscientizar sobre a prevenção do câncer de colo de útero, seguirá ao longo do mês com oferta semanal de coleta de Papanicolau.