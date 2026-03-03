O descarte irregular de lixo voltou ao centro do debate na Câmara Municipal de Franca, na sessão ordinária desta terça-feira, 3. O vereador Marcelo Tidy (MDB) levou o tema à tribuna após acompanhar a retirada de uma “montanha” de resíduos em um terreno no Jardim Aeroporto - volume que, segundo ele, encheu de oito a dez caminhões. O parlamentar também disse que abordou um homem que estava prestes a descartar mais lixo de forma irregular nas imediações do bairro: “Por que o senhor não joga na porta da sua casa?”.

O terreno fica na rua Antônio Pedro Ferreira, via que liga a Paróquia Sant’Ana ao Clube da Polícia. No local, há entulho da construção civil, como restos de concreto, blocos e madeira, além de móveis e itens volumosos, como espuma de colchão e sofá. Também foram encontrados plásticos - garrafas PET, embalagens e sacolas -, papel, papelão, sucata metálica, resíduos domésticos, tecidos, roupas velhas e recipientes diversos. Durante a gravação de um vídeo, Tidy chegou a subir em uma das pilhas de lixo para mostrar a dimensão do material acumulado.