O descarte irregular de lixo voltou ao centro do debate na Câmara Municipal de Franca, na sessão ordinária desta terça-feira, 3. O vereador Marcelo Tidy (MDB) levou o tema à tribuna após acompanhar a retirada de uma “montanha” de resíduos em um terreno no Jardim Aeroporto - volume que, segundo ele, encheu de oito a dez caminhões. O parlamentar também disse que abordou um homem que estava prestes a descartar mais lixo de forma irregular nas imediações do bairro: “Por que o senhor não joga na porta da sua casa?”.
O terreno fica na rua Antônio Pedro Ferreira, via que liga a Paróquia Sant’Ana ao Clube da Polícia. No local, há entulho da construção civil, como restos de concreto, blocos e madeira, além de móveis e itens volumosos, como espuma de colchão e sofá. Também foram encontrados plásticos - garrafas PET, embalagens e sacolas -, papel, papelão, sucata metálica, resíduos domésticos, tecidos, roupas velhas e recipientes diversos. Durante a gravação de um vídeo, Tidy chegou a subir em uma das pilhas de lixo para mostrar a dimensão do material acumulado.
Enquanto acompanhava o trabalho da equipe de limpeza, o vereador viu um homem chegar em uma caminhonete Ford F-1000 com materiais para descartar. Segundo Tidy, ao abordá-lo, o motorista afirmou que costuma despejar o lixo em outro ponto da região do Jardim Santa Bárbara, nas imediações da Cepel (Centro Popular de Esporte e Lazer).
“Chama-me a atenção a falta de educação das pessoas. A gente conversando com ele, ele falou que ‘estamos errados de jogar lixo aqui’. Perguntei por que então ele jogava, e ele respondeu ‘porque estou habituado a vir jogar o lixo aqui, porque todo mundo joga’. É inaceitável que a pessoa use um discurso de que está acostumada a jogar lixo”, afirmou.
Ao final, informou que encaminhará o caso à Polícia Civil do Estado de São Paulo, à Guarda Civil Municipal de Franca e à Vigilância Sanitária, com pedido de apuração e aplicação de penalidades aos responsáveis pelo descarte irregular.
'Epidemia'
Franca enfrenta uma “epidemia” de descartes irregulares em terrenos. O problema não é recente. Em entrevista à Rádio Difusora, em 2 de fevereiro de 2025, o secretário municipal de Meio Ambiente, Nicola Rossano Costa, informou que, naquele momento, a cidade contabilizava 109 pontos de descarte irregular de lixo.
Nesta terça-feira, 3, o Portal GCN/Sampi publicou reclamações de moradores do Jardim Paulistano sobre um terreno na José Reis que está sendo usado para descarte irregular de lixo. Segundo relatos da vizinhança, o espaço vem acumulando restos de comida descartados por estabelecimentos comerciais, além de retalhos de couro oriundos de fábricas e outros resíduos. Com o passar dos dias, o material se decompõe a céu aberto, espalhando odor insuportável e atraindo diversos animais.
Leia mais:
Terreno com lixo e comida podre revolta moradores em Franca
Em casos de descarte irregular, a orientação é acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou pelo número (16) 3706-6515, além do e-mail gcmfranca@franca.sp.gov.br. Também é possível registrar manifestações junto à Ouvidoria Municipal pelo 0800-771-0112 ou pelo site oficial da Prefeitura.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.