O mercado de trabalho de Franca começou o ano recuperando parte das vagas de emprego fechadas em dezembro de 2025. Dados do Novo Caged referentes a janeiro de 2026 apontam que o município registrou 7.735 admissões contra 4.758 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 2.977 vagas com carteira assinada.
Com o resultado, o estoque de empregos formais na cidade chegou a 101.855 vínculos ativos.
O resultado de janeiro é reflexo da recuperação de parte das vagas de dezembro, quando a cidade fechou 5.071 vagas, sendo 2.441 nos serviços, 2.161 na indústria, 340 no comércio, 118 na construção civil e 11 na agropecuária.
Serviços lideram geração de empregos em janeiro
O grande destaque do mês de janeiro foi o setor de serviços, responsável por 2.021 novas vagas, com 3.877 contratações e 1.856 desligamentos. O segmento mantém o maior estoque de empregos da cidade, com 42.855 trabalhadores formais.
A indústria também apresentou desempenho robusto, com saldo positivo de 1.073 vagas, foram 1.925 admissões e 852 desligamentos. O setor soma 26.233 empregos ativos e registrou variação relativa de 4,26%.
Já a construção teve saldo positivo mais moderado, de 71 postos, resultado de 242 contratações e 171 demissões.
Por outro lado, o comércio foi o único grande setor a fechar janeiro no vermelho, com saldo negativo de 188 vagas - 1.624 admissões frente a 1.812 desligamentos. A Agropecuária terminou o mês com saldo zerado.
Indústria e serviços puxam crescimento
Somados, indústria e serviços responderam por mais de 3 mil movimentações positivas, compensando o recuo do comércio e sustentando o saldo geral expressivo do mês.
O saldo total de 2.977 vagas representa uma variação positiva de 3,01% no emprego formal da cidade, sinalizando retomada consistente após oscilações registradas em períodos anteriores, conforme o histórico de movimentações.
