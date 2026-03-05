O mercado de trabalho de Franca começou o ano recuperando parte das vagas de emprego fechadas em dezembro de 2025. Dados do Novo Caged referentes a janeiro de 2026 apontam que o município registrou 7.735 admissões contra 4.758 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 2.977 vagas com carteira assinada.

Com o resultado, o estoque de empregos formais na cidade chegou a 101.855 vínculos ativos.

O resultado de janeiro é reflexo da recuperação de parte das vagas de dezembro, quando a cidade fechou 5.071 vagas, sendo 2.441 nos serviços, 2.161 na indústria, 340 no comércio, 118 na construção civil e 11 na agropecuária.

Serviços lideram geração de empregos em janeiro