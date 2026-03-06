Uma moradora da rua Saturnino Fernandes, no bairro Parque São Jorge, em Franca, denuncia a falta de iluminação pública no local e afirma que já solicitou diversas vezes à CPFL Energia a troca da lâmpada de um poste, sem sucesso.

Segundo ela, o problema persiste desde o início de janeiro. Apesar das solicitações, a companhia teria informado que equipes foram até o endereço e constataram que a lâmpada não está queimada. No entanto, a moradora contesta a informação e garante que o trecho segue completamente escuro.

A situação preocupa ainda mais porque, de um lado da rua, há apenas algumas residências; do outro, existe uma praça, o que deixa o local ainda mais vulnerável durante a noite. A moradora trabalha até as 21h e diz que precisa entrar sozinha em casa no escuro.