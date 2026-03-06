Uma moradora da rua Saturnino Fernandes, no bairro Parque São Jorge, em Franca, denuncia a falta de iluminação pública no local e afirma que já solicitou diversas vezes à CPFL Energia a troca da lâmpada de um poste, sem sucesso.
Segundo ela, o problema persiste desde o início de janeiro. Apesar das solicitações, a companhia teria informado que equipes foram até o endereço e constataram que a lâmpada não está queimada. No entanto, a moradora contesta a informação e garante que o trecho segue completamente escuro.
A situação preocupa ainda mais porque, de um lado da rua, há apenas algumas residências; do outro, existe uma praça, o que deixa o local ainda mais vulnerável durante a noite. A moradora trabalha até as 21h e diz que precisa entrar sozinha em casa no escuro.
“Pode parecer algo simples, mas é muito perigoso. Fica totalmente escuro. Só tem casas de um lado, e do outro é a praça. Eu chego tarde e preciso entrar sozinha”, relata.
Ela afirma ainda que tem apenas um vizinho próximo, que é pessoa com deficiência e não sai com frequência, enquanto o outro lado da via é composto por um terreno murado, o que reduz a circulação de pessoas e aumenta a sensação de insegurança.
A moradora pede que o caso seja reavaliado e que a companhia responsável realize uma nova vistoria no local para solucionar o problema o quanto antes.
O que diz a CPFL?
Em nota, a CPFL Paulista informou que uma equipe seria encaminhada na noite de segunda-feira, 3, para verificar a situação e executar os reparos necessários no ponto de iluminação pública indicado, em Franca.
