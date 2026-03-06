A emissão e o cadastro dos cartões do transporte coletivo em Franca estão mais simples e acessíveis para a população. A concessionária MoV Franca informou que os procedimentos para obtenção dos cartões MoV Comum, MoV Idoso, MoV Escolar, Gratuidade, MoV Servidor e MoV Subsidiado são feitos de forma rápida, com entrega imediata ao usuário.

Para solicitar qualquer uma das modalidades, basta comparecer à Garagem da MoV, localizada na avenida Dr. Willian Azzuz, 480, no bairro Recreio Campo Belo, ou ao Terminal Central Ayrton Senna. O cadastro é realizado na hora e o cartão já é entregue ao solicitante.

Todos os interessados devem apresentar CPF, RG e comprovante de endereço recente. No caso do cartão Escolar - que garante 50% de desconto sobre a tarifa vigente -, é necessário também levar o original e uma cópia simples da Declaração Escolar do mês, devidamente carimbada e assinada pela instituição de ensino.