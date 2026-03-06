A emissão e o cadastro dos cartões do transporte coletivo em Franca estão mais simples e acessíveis para a população. A concessionária MoV Franca informou que os procedimentos para obtenção dos cartões MoV Comum, MoV Idoso, MoV Escolar, Gratuidade, MoV Servidor e MoV Subsidiado são feitos de forma rápida, com entrega imediata ao usuário.
Para solicitar qualquer uma das modalidades, basta comparecer à Garagem da MoV, localizada na avenida Dr. Willian Azzuz, 480, no bairro Recreio Campo Belo, ou ao Terminal Central Ayrton Senna. O cadastro é realizado na hora e o cartão já é entregue ao solicitante.
Todos os interessados devem apresentar CPF, RG e comprovante de endereço recente. No caso do cartão Escolar - que garante 50% de desconto sobre a tarifa vigente -, é necessário também levar o original e uma cópia simples da Declaração Escolar do mês, devidamente carimbada e assinada pela instituição de ensino.
Para pedidos de gratuidade, além dos documentos pessoais, é obrigatória a apresentação do laudo médico original e cópia simples. Já os servidores públicos devem levar a carta emitida pelo órgão ao qual estão vinculados, também com original e cópia.
Os trabalhadores que solicitarem o cartão subsidiado precisam apresentar a Carteira de Trabalho (original e cópia simples) das páginas de Fotografia, Dados Pessoais, Último Registro e Alterações, se houver. Filiados a sindicatos devem acrescentar o comprovante de pagamento da filiação.
O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.
Vale-Transporte agora é 100% online
A concessionária também anunciou mudanças no processo de compra de créditos do Vale-Transporte (VT). A partir de agora, a aquisição só pode ser feita pelo site oficial da empresa.
Para realizar o cadastro, a empresa interessada deve acessar o link disponível na plataforma e informar dados como CNPJ, razão social, inscrição estadual ou municipal, nome e departamento do contato responsável, e-mail, telefone e endereço completo. Após análise e aprovação do cadastro, o responsável é liberado para utilizar o sistema de compras.
É cobrada uma taxa de conveniência de 3% sobre o valor total do pedido. As empresas também devem cadastrar seus funcionários diretamente no site, informando dados como nome completo, sexo, data de nascimento, nome da mãe, CPF e RG.
A liberação dos créditos ocorre em até dois dias úteis após a compensação bancária. Assim que os valores estiverem disponíveis, o trabalhador deve aproximar o cartão MoV Vale-Transporte do validador instalado próximo à catraca dos ônibus para que os créditos sejam automaticamente carregados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.