A terceira tentativa da Prefeitura de Franca de contratar uma empresa para promover a parte artística da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) 2026 foi considerada fracassada na manhã desta terça-feira, 3. Cinco empresas participaram do processo, mas houve casos de inabilitação, desclassificação e desistência, o que impediu a definição de uma vencedora.
Com isso, o município não conseguiu contratar uma empresa responsável pela realização dos shows da principal festa popular da cidade. A Expoagro está prevista para ocorrer entre os dias 14 e 24 de maio, porém, diante do curto prazo, a possibilidade de o evento não contar com grade artística - como ocorreu no ano passado - é considerada alta.
Um novo processo licitatório precisaria ser lançado, concluído e ainda haver tempo hábil para montagem da programação e organização da estrutura.
Em 2025, a Expoagro também não teve shows após impasses no processo licitatório, que inviabilizaram a contratação de empresa para a promoção artística. Agora, em 2026, o cenário se repete, mesmo com a antecedência adotada pelo poder público. Ainda no ano passado, a primeira licitação foi publicada na tentativa de atrair empresas interessadas, mas acabou fracassando. O mesmo ocorreu nas duas tentativas seguintes, culminando no resultado desta terça-feira.
A parte técnica da festa, segundo apurado, segue mantida pela Prefeitura. A administração municipal foi procurada para comentar o novo fracasso no processo da parte artística, mas ainda não se manifestou.
Participaram desta terceira licitação as empresas JWA Serviços Inteligentes Ltda (Vargem Grande do Sul/SP), Partner Gestão Inteligente (São Paulo/SP), Prime Tech Gestora de Manufatura Suprimentos Tecnologia e Serviços Ltda (São Paulo/SP), Visão Shekinah Comércio e Serviços Ltda (São Paulo/SP) e BBMB – Eventos e Serviços Ltda (Cristais Paulista/SP).
O lance mínimo estipulado no edital era de R$ 292.481,88.
