A terceira tentativa da Prefeitura de Franca de contratar uma empresa para promover a parte artística da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) 2026 foi considerada fracassada na manhã desta terça-feira, 3. Cinco empresas participaram do processo, mas houve casos de inabilitação, desclassificação e desistência, o que impediu a definição de uma vencedora.

Com isso, o município não conseguiu contratar uma empresa responsável pela realização dos shows da principal festa popular da cidade. A Expoagro está prevista para ocorrer entre os dias 14 e 24 de maio, porém, diante do curto prazo, a possibilidade de o evento não contar com grade artística - como ocorreu no ano passado - é considerada alta.

Um novo processo licitatório precisaria ser lançado, concluído e ainda haver tempo hábil para montagem da programação e organização da estrutura.