Um pedestre morreu após ser atropelado na noite dessa segunda-feira, 2, na rodovia Anhanguera (SP-330), no km 365, em Orlândia. O acidente foi registrado às 23h25, no sentido norte da via.
De acordo com informações encaminhadas pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Entrevias, responsável pelo trecho, o pedestre caminhava pela pista norte, sentido Minas Gerais, quando foi atingido por um veículo ainda não identificado. Após o impacto, a vítima ficou caída e imobilizada na faixa 2 de rolamento. O motorista envolvido não parou para prestar socorro e deixou o local.
O caso foi classificado como de alta criticidade, por envolver vítima fatal e interdição total da pista por período superior a 30 minutos. O tempo estava bom no momento do acidente.
Equipes da Polícia Técnica e da funerária estiveram no local a partir da 1h20 desta terça-feira, 3. Os trabalhos periciais foram concluídos por volta das 2h15. Ainda durante a madrugada, às 2h, um caminhão-pipa iniciou a limpeza da pista.
Houve interdição do acostamento e da faixa 2 no sentido norte desde as 23h25. Entre 0h30 e 3h20, todas as faixas e o acostamento ficaram bloqueados para atendimento da ocorrência. A liberação total da via ocorreu às 3h20. Apesar das interdições, não houve registro de congestionamento.
A identidade da vítima não foi divulgada até a última atualização da ocorrência, registrada às 4h51 desta terça-feira, 3. O caso deverá ser investigado para apurar as circunstâncias do atropelamento e identificar o veículo envolvido.
