Um pedestre morreu após ser atropelado na noite dessa segunda-feira, 2, na rodovia Anhanguera (SP-330), no km 365, em Orlândia. O acidente foi registrado às 23h25, no sentido norte da via.

De acordo com informações encaminhadas pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Entrevias, responsável pelo trecho, o pedestre caminhava pela pista norte, sentido Minas Gerais, quando foi atingido por um veículo ainda não identificado. Após o impacto, a vítima ficou caída e imobilizada na faixa 2 de rolamento. O motorista envolvido não parou para prestar socorro e deixou o local.

O caso foi classificado como de alta criticidade, por envolver vítima fatal e interdição total da pista por período superior a 30 minutos. O tempo estava bom no momento do acidente.