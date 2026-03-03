Um grave acidente foi registrado por volta das 6h30 da manhã desta terça-feira no km 16 da rodovia Ronan Rocha, no trevo de saída de Patrocínio Paulista para Itirapuã, a cerca de 25 km de Franca.

Um guincho que transportava um Ford Ka preto bateu violentamente na traseira de uma das duas carretas que estavam paradas na pista. Com o impacto, a cabine do guincho praticamente entrou na traseira do caminhão. O Ford Ka que era transportado também ficou com a parte frontal completamente destruída.

O motorista do guincho, Everton Carlos de Souza, de 48 anos, morador do Residencial Nascimento, em Itirapuã, ficou em estado grave. Ele foi socorrido e levado inicialmente para a Santa Casa de Patrocínio Paulista, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de Franca.