Um grave acidente foi registrado por volta das 6h30 da manhã desta terça-feira no km 16 da rodovia Ronan Rocha, no trevo de saída de Patrocínio Paulista para Itirapuã, a cerca de 25 km de Franca.
Um guincho que transportava um Ford Ka preto bateu violentamente na traseira de uma das duas carretas que estavam paradas na pista. Com o impacto, a cabine do guincho praticamente entrou na traseira do caminhão. O Ford Ka que era transportado também ficou com a parte frontal completamente destruída.
O motorista do guincho, Everton Carlos de Souza, de 48 anos, morador do Residencial Nascimento, em Itirapuã, ficou em estado grave. Ele foi socorrido e levado inicialmente para a Santa Casa de Patrocínio Paulista, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de Franca.
Segundo relato dos caminhoneiros envolvidos, eles eram amigos e seguiam juntos em duas carretas carregadas com minério, saindo de Corumbá (MS) com destino a Belo Horizonte (MG). Na noite anterior, haviam pernoitado em Ipuã antes de retomar a viagem.
Já na altura do km 16, a carreta que seguia à frente apresentou problema no sistema de arrefecimento após faltar água no reservatório. Como o trecho não possui acostamento - por ser na saída do trevo -, os dois decidiram parar sobre a pista para evitar que o motor fundisse. A intenção era que o motorista da carreta de trás ajudasse a colocar água no veículo da frente. Segundo eles, a parada teria durado cerca de cinco minutos e ainda não houve tempo para sinalização.
Enquanto colocavam água no caminhão, perceberam o guincho se aproximando em alta velocidade. “Na hora que vimos, já bateu”, relatou um dos motoristas, que afirmou ter pulado para debaixo da carreta ao imaginar que poderia ser atingido.
De acordo com a Polícia Rodoviária, as carretas estavam paradas sobre a via no momento da colisão. Após o impacto, os próprios caminhoneiros acionaram as autoridades e aguardaram no local a liberação da rodovia.
O condutor da carreta não se feriu. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
