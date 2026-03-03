Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, 3, na avenida Sete de Setembro, nas proximidades do Teatro Municipal, em Franca.

De acordo com as informações apuradas no local, um homem conduzia um Chevrolet Cobalt preto no sentido bairro quando, ao tentar realizar o retorno para acessar a rua Cavalheiro Ângelo Presotto, passou mal e precisou parar o veículo na via.

Uma Honda HR-V prata que seguia logo atrás não percebeu a parada repentina e acabou colidindo na traseira do Cobalt. Com o impacto, o motorista que já apresentava mal-estar desmaiou dentro do carro.