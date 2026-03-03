Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, 3, na avenida Sete de Setembro, nas proximidades do Teatro Municipal, em Franca.
De acordo com as informações apuradas no local, um homem conduzia um Chevrolet Cobalt preto no sentido bairro quando, ao tentar realizar o retorno para acessar a rua Cavalheiro Ângelo Presotto, passou mal e precisou parar o veículo na via.
Uma Honda HR-V prata que seguia logo atrás não percebeu a parada repentina e acabou colidindo na traseira do Cobalt. Com o impacto, o motorista que já apresentava mal-estar desmaiou dentro do carro.
Equipes de resgate foram acionadas, assim como a Polícia Militar, que realizou a interdição da avenida para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência. Os primeiros socorros foram prestados ainda no local e, antes de ser encaminhado à Santa Casa, o homem já havia recobrado a consciência. A condutora da HR-V não sofreu ferimentos.
O trânsito ficou parcialmente paralisado durante o atendimento, sendo liberado logo após a remoção dos veículos. Ambos os carros tiveram danos consideráveis na lataria.
