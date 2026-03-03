Veja o obituário desta terça, 3, em Franca:
Nome: Roseli Sanches
Idade: 53 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Cesar Meira de Souza
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
