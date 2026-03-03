Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira, 2, no bairro Aeroporto 2, em Franca. A ocorrência foi registrada como tráfico de entorpecentes e apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares receberam uma denúncia via Disque-Denúncia, informando que, na rua Pedro Custódio de Souza, em frente ao número 395, estaria ocorrendo a venda de drogas. A equipe se deslocou ao endereço e avistou uma mulher que aparentava tentar esconder algo sob as vestes.

Durante a abordagem, a suspeita admitiu que portava entorpecentes e retirou da região da cintura seis pinos de cocaína e 19 pedras de crack — sendo 18 embaladas em plástico transparente tipo “nó” e uma sem embalagem.