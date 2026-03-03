Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira, 2, no bairro Aeroporto 2, em Franca. A ocorrência foi registrada como tráfico de entorpecentes e apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares receberam uma denúncia via Disque-Denúncia, informando que, na rua Pedro Custódio de Souza, em frente ao número 395, estaria ocorrendo a venda de drogas. A equipe se deslocou ao endereço e avistou uma mulher que aparentava tentar esconder algo sob as vestes.
Durante a abordagem, a suspeita admitiu que portava entorpecentes e retirou da região da cintura seis pinos de cocaína e 19 pedras de crack — sendo 18 embaladas em plástico transparente tipo “nó” e uma sem embalagem.
Em busca pessoal, os policiais localizaram, dentro de uma bolsa preta que ela carregava, duas porções de maconha (uma envolvida em plástico filme e outra em saco tipo zip), uma balança de precisão prateada, dois aparelhos celulares e R$ 121,10 em notas e moedas.
Conforme o registro, foram apreendidos 9,59 gramas de crack, distribuídos em 19 porções; 13,85 gramas de maconha, fracionadas em duas embalagens; e 1,48 grama de cocaína, acondicionada em seis pinos. O material foi lacrado e encaminhado para perícia, que confirmou resultado positivo para as substâncias.
A mulher, que possui antecedentes por tráfico, foi indagada informalmente e assumiu que realizava a comercialização das drogas no local.
Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante. A Autoridade Policial ratificou a prisão, destacando tratar-se de crime inafiançável. A autuada foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
