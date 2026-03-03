Dois suspeitos foram detidos na noite desta segunda-feira, 2, após um roubo registrado na Estrada Vicinal Liliana Tenuto Rossi, nas proximidades do pedágio, em Guará, região de Franca. A ocorrência foi apresentada no plantão da Delegacia Seccional de Franca e resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de um adolescente.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados após a informação de que três indivíduos haviam abordado duas mulheres que estavam no interior de um veículo, mediante ameaça com arma de fogo. O crime aconteceu por volta das 22h.
As vítimas, uma psicóloga e uma estudante, relataram que os suspeitos roubaram seus telefones celulares. Os aparelhos possuíam sistema de rastreamento, o que auxiliou nas buscas.
Durante diligências em uma área de mata nas imediações, os policiais localizaram o celular e peças de roupa supostamente utilizadas no crime. Próximo ao pedágio, dois indivíduos foram abordados: um homem de 20 anos e o adolescente de 17 anos.
Com o homem, foi apreendido um simulacro de revólver, utilizado para ameaçar as vítimas. Segundo o registro policial, ambos teriam confessado informalmente a participação no roubo. Imagens de câmeras de segurança apresentadas pelas vítimas também contribuíram para a identificação dos envolvidos.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem pelo crime de roubo. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime.
Foi requisitado exame de corpo de delito para os dois conduzidos. O caso será encaminhado à Justiça para as providências cabíveis.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.