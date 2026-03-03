Dois suspeitos foram detidos na noite desta segunda-feira, 2, após um roubo registrado na Estrada Vicinal Liliana Tenuto Rossi, nas proximidades do pedágio, em Guará, região de Franca. A ocorrência foi apresentada no plantão da Delegacia Seccional de Franca e resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de um adolescente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados após a informação de que três indivíduos haviam abordado duas mulheres que estavam no interior de um veículo, mediante ameaça com arma de fogo. O crime aconteceu por volta das 22h.

As vítimas, uma psicóloga e uma estudante, relataram que os suspeitos roubaram seus telefones celulares. Os aparelhos possuíam sistema de rastreamento, o que auxiliou nas buscas.