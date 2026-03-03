A Polícia Militar Ambiental divulgou o balanço oficial da Operação Piracema 2025/2026, realizada pela 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (4º BPAmb), com atuação nas regiões de Franca, Barretos e Ituverava. A ação teve como objetivo proteger o período reprodutivo dos peixes e garantir a preservação dos recursos pesqueiros.
Durante o período da operação, que perdurou durante 1º de novembro até 28 de fevereiro, que é o período da Piracema, foram intensificadas as ações de policiamento ostensivo náutico e terrestre, com fiscalização de embarcações e abordagens a pescadores amadores e profissionais, assegurando o cumprimento da legislação ambiental vigente.
Ao todo, foram lavrados 63 Autos de Infração Ambiental (AIA). As equipes também somaram 1.045 horas e 25 minutos de policiamento náutico.
Segundo o balanço, 1.038 pescadores foram fiscalizados, sendo 981 amadores e 57 profissionais. Além disso, 442 embarcações passaram por vistoria.
Entre as apreensões realizadas, estão duas tarrafas, 20 redes de pesca, 67 varas, carretilhas e caniços, além de seis motores de popa.
A Polícia Militar Ambiental reforçou que a preservação dos recursos naturais é um dever coletivo e destacou que a atuação da 3ª Companhia do 4º BPAmb segue pautada na sustentabilidade e na garantia da manutenção dos estoques pesqueiros para as futuras gerações.
