A Polícia Militar Ambiental divulgou o balanço oficial da Operação Piracema 2025/2026, realizada pela 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (4º BPAmb), com atuação nas regiões de Franca, Barretos e Ituverava. A ação teve como objetivo proteger o período reprodutivo dos peixes e garantir a preservação dos recursos pesqueiros.

Durante o período da operação, que perdurou durante 1º de novembro até 28 de fevereiro, que é o período da Piracema, foram intensificadas as ações de policiamento ostensivo náutico e terrestre, com fiscalização de embarcações e abordagens a pescadores amadores e profissionais, assegurando o cumprimento da legislação ambiental vigente.

Ao todo, foram lavrados 63 Autos de Infração Ambiental (AIA). As equipes também somaram 1.045 horas e 25 minutos de policiamento náutico.