A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 3, um projeto de lei que estabelece o piso salarial dos professores da rede municipal de 2026. A pauta também abrange uma proposta que permite o sepultamento de pets junto de seus tutores em cemitérios da cidade.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) apresentou uma proposta para ajustar o salário-base dos professores da rede municipal ao valor estabelecido pelo MEC (Ministério da Educação).

De acordo com a Portaria nº 82/2026, o piso salarial nacional do magistério público da educação básica foi estabelecido em R$ 5.130,63 para uma jornada de trabalho semanal de 40 horas. O pagamento será proporcional para jornadas de trabalho diferentes.