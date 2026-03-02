Um homem foragido da Justiça foi preso na tarde do último sábado, 28, durante uma ação da Polícia Militar em Igarapava. O preso estava condenado por roubo e se escondia na cidade.

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pelo Centro da cidade quando abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a consulta aos antecedentes criminais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo.

Após a confirmação do mandado judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a ocorrência foi registrada.