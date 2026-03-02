03 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FOI PEGO

Ladrão que se escondia em Igarapava é preso pela Polícia Militar

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar

Um homem foragido da Justiça foi preso na tarde do último sábado, 28, durante uma ação da Polícia Militar em Igarapava. O preso estava condenado por roubo e se escondia na cidade.

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pelo Centro da cidade quando abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a consulta aos antecedentes criminais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo.

Após a confirmação do mandado judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a ocorrência foi registrada.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários