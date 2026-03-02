Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro e precisou ser socorrida na noite do último sábado, 28, em Buritizal, na região de Franca. O homem foi preso em flagrante por violência doméstica pela Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após um desentendimento entre o ex-casal. Durante a discussão, o homem atingiu a ex-companheira com duas pauladas na cabeça.

Com a intervenção dos policiais, o suspeito foi localizado e detido. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, a mulher permanece sob cuidados, mas não corre risco de morte.