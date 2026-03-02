03 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COVARDIA

Homem é preso em Buritizal após dar pauladas na ex-mulher

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Viatura da Polícia Militar; a vítima não corre risco de morte
Viatura da Polícia Militar; a vítima não corre risco de morte

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro e precisou ser socorrida na noite do último sábado, 28, em Buritizal, na região de Franca. O homem foi preso em flagrante por violência doméstica pela Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após um desentendimento entre o ex-casal. Durante a discussão, o homem atingiu a ex-companheira com duas pauladas na cabeça.

Com a intervenção dos policiais, o suspeito foi localizado e detido. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, a mulher permanece sob cuidados, mas não corre risco de morte.

O homem foi levado para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários