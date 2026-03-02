Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar realizada no último sábado, 28, em Ituverava, na região de Franca.
Segundo a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após denúncias sobre a localização de suspeitos envolvidos em roubos a estabelecimentos comerciais da cidade.
Durante a operação, os policiais abordaram um indivíduo que estava em posse de entorpecentes, além de um aparelho celular e dinheiro em espécie.
O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.