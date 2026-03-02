02 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
CRIMINALIDADE

PM prende homem por tráfico de drogas em operação em Ituverava

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Militar
Drogas, dinheiro, celular e carregador apreendidos pela Polícia Militar
Drogas, dinheiro, celular e carregador apreendidos pela Polícia Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar realizada no último sábado, 28, em Ituverava, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após denúncias sobre a localização de suspeitos envolvidos em roubos a estabelecimentos comerciais da cidade.

Durante a operação, os policiais abordaram um indivíduo que estava em posse de entorpecentes, além de um aparelho celular e dinheiro em espécie.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

