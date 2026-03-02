Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar realizada no último sábado, 28, em Ituverava, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após denúncias sobre a localização de suspeitos envolvidos em roubos a estabelecimentos comerciais da cidade.

Durante a operação, os policiais abordaram um indivíduo que estava em posse de entorpecentes, além de um aparelho celular e dinheiro em espécie.