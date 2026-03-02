Um homem foi preso por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo após ameaçar a ex-mulher na noite desse domingo, 1º, em Jeriquara, na região de Franca.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada depois que a vítima relatou que o ex-marido tentava arrombar o portão da casa e fazia ameaças. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu com um carro.
Os policiais iniciaram um acompanhamento e conseguiram abordar o motorista já em Pedregulho. Durante a revista no interior do veículo, foram encontrados um revólver calibre 38, municiado com seis munições, outras cinco munições sobressalentes e um facão.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o flagrante foi feito.
Ele foi levado ao sistema prisional. A vítima foi orientada quanto às medidas legais cabíveis. O caso será investigado.
