Com a interdição da rodovia Jorge Luiz, São José da Bela Vista e Nuporanga, na região de Franca, caminhoneiros estão acessando São José da Bela Vista para chegar a seus destinos, o que vem causando transtornos à cidade e afetando a população.

A interdição ocorreu na última quarta-feira, 25, pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagens) para a construção de uma nova ponte sobre o rio dos Buritis, no km 5 do município belavistense. A obra deve durar 12 meses.

Neste último fim de semana, um caminhão boiadeiro arrancou fiação de energia e telefonia. Os veículos pesados também estão danificando o asfalto das ruas da cidade. Nesta segunda-feira, 2, o tráfego também foi intenso nas vias da região central.