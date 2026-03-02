Com a interdição da rodovia Jorge Luiz, São José da Bela Vista e Nuporanga, na região de Franca, caminhoneiros estão acessando São José da Bela Vista para chegar a seus destinos, o que vem causando transtornos à cidade e afetando a população.
A interdição ocorreu na última quarta-feira, 25, pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagens) para a construção de uma nova ponte sobre o rio dos Buritis, no km 5 do município belavistense. A obra deve durar 12 meses.
Neste último fim de semana, um caminhão boiadeiro arrancou fiação de energia e telefonia. Os veículos pesados também estão danificando o asfalto das ruas da cidade. Nesta segunda-feira, 2, o tráfego também foi intenso nas vias da região central.
Preocupado com o transtorno e danos causados pelos caminhões e carretas, o prefeito Walter Cássio (MDB) disse nesta segunda-feira, 2, que vai endurecer na fiscalização e citou uma das ocorrências acontecidas. "Entrou um caminhão carregado de boi e cavalo aqui. Arrebentou a fiação da cidade toda, que ficou no escuro", disse.
O prefeito informou que vai realizar uma ação conjunta para fiscalizar, orientar e até multar os caminhoneiros que entrarem na cidade sem autorização, sem nota fiscal de entrega. Ele pede que quem precisar ir para Nuporanga, Sales Oliveira ou Morro Agudo, utilize a rodovia Fábio Talarico, sentido São Joaquim da Barra.
"A minha equipe da Defesa Civil vai estar junto com a Polícia Militar no trevo para uma ação. O caminhão que entra na cidade vai ser multado", afirmou o prefeito, que também deve acionar o DER para buscar uma forma de evitar que caminhões e carretas adentrem a cidade.
