02 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Carro passa no vermelho e provoca batida no bairro Cidade Nova

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Colisão entre carros no cruzamento das ruas Major Mendonça e Álvaro Abranches, no bairro Cidade Nova
Um carro avançou o sinal vermelho e provocou uma batida na manhã desta segunda-feira, 2, no cruzamento das ruas Major Mendonça e Álvaro Abranches, no bairro Cidade Nova, em Franca.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Uma Chevrolet Captiva branca, que trafegava pela Álvaro Abranches, atingiu um Chevrolet Onix que seguia pela Major Mendonça.

O Onix foi atingido na lateral e parou em cima da calçada. Apesar da violência da batida, nenhum dos ocupantes se feriu. O cruzamento tem um semáforo, mas não é possível ver qual dos veículos desrespeitou a sinalização.

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

