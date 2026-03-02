Um carro avançou o sinal vermelho e provocou uma batida na manhã desta segunda-feira, 2, no cruzamento das ruas Major Mendonça e Álvaro Abranches, no bairro Cidade Nova, em Franca.
O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Uma Chevrolet Captiva branca, que trafegava pela Álvaro Abranches, atingiu um Chevrolet Onix que seguia pela Major Mendonça.
O Onix foi atingido na lateral e parou em cima da calçada. Apesar da violência da batida, nenhum dos ocupantes se feriu. O cruzamento tem um semáforo, mas não é possível ver qual dos veículos desrespeitou a sinalização.
As circunstâncias do acidente devem ser investigadas.
