02 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Depósito de cigarros é assaltado e funcionários são feitos reféns

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Produtos sendo carregados para dentro de uma van usada pelos criminosos
Produtos sendo carregados para dentro de uma van usada pelos criminosos

Um centro de distribuição de cigarros foi assaltado na manhã desta segunda-feira, 2, na avenida Jaime Tellini, no Residencial Ana Dorothea, em Franca. O local é o mesmo que foi alvo de uma quadrilha no ano passado. Os crimes são semelhantes e a Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Polícia Militar, três funcionários foram rendidos por volta das 10h e obrigados pelos assaltantes a colocar mercadorias dentro de uma van utilizada na fuga. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança do local.

Após o roubo, os suspeitos deixaram a região em direção à rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG). O valor levado não foi divulgado. No crime do ano passado, os criminosos fugiram com R$ 800 mil em produtos do mesmo tipo.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, porém, até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deve analisar as imagens para tentar identificar os envolvidos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários