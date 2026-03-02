Um centro de distribuição de cigarros foi assaltado na manhã desta segunda-feira, 2, na avenida Jaime Tellini, no Residencial Ana Dorothea, em Franca. O local é o mesmo que foi alvo de uma quadrilha no ano passado. Os crimes são semelhantes e a Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Polícia Militar, três funcionários foram rendidos por volta das 10h e obrigados pelos assaltantes a colocar mercadorias dentro de uma van utilizada na fuga. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança do local.

Após o roubo, os suspeitos deixaram a região em direção à rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG). O valor levado não foi divulgado. No crime do ano passado, os criminosos fugiram com R$ 800 mil em produtos do mesmo tipo.