Polo econômico, universitário, industrial e tecnológico. Protagonista na produção nacional de calçados, centro cafeeiro da Alta Mogiana, referência em saúde para mais de 30 cidades e uma das principais geradoras de emprego do interior paulista. Franca tem força econômica, mas voz política quase inaudível.

A ausência de deputados federais e a baixa presença na Assembleia Legislativa não são apenas símbolos de fragilidade eleitoral — custam caro. Distanciam a cidade de decisões estratégicas e reduzem drasticamente sua capacidade de disputar investimentos federais.

A matemática da ausência

Em 2025, cada deputado federal pode indicar R$ 37 milhões em emendas impositivas. Cada deputado estadual, R$ 12,6 milhões. São recursos garantidos por lei, independentes da vontade do governo — um orçamento individual para atender demandas regionais