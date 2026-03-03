Franca recebeu R$ 195 milhões da Tabela SUS Paulista nos dois primeiros anos do programa implantado pelo Governo de São Paulo. O valor, que integra um total aproximado de R$ 9 bilhões repassados em todo o Estado, foi distribuído entre 26 instituições da região, como complemento à tabela federal do SUS (Sistema Único de Saúde), com prioridade para hospitais filantrópicos e Santas Casas.

Segundo o DRS Franca (Departamento Regional de Saúde de Franca), o modelo foi criado para reduzir a defasagem dos valores pagos pelo SUS federal. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que a iniciativa elevou os repasses por procedimentos hospitalares e ambulatoriais, o que ajudou a equilibrar financeiramente as unidades e ampliar o atendimento à população.

“A Tabela SUS Paulista garantiu mais previsibilidade, fortaleceu os hospitais, aumentou a oferta de serviços e viabilizou avanços expressivos em áreas de alta complexidade, refletindo diretamente na redução das filas e na melhoria do atendimento à população”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.