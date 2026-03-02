A região de Franca participa nesta terça-feira, 3, da Maratona de Vagas Nacional do Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), que celebra 62 anos de atuação. A iniciativa reúne oportunidades de estágio e aprendizagem em todo o país.

Para a região de Franca-Ribeirão Preto, estão disponíveis 527 vagas, sendo 403 para estágio e 124 para aprendizagem. Em nível nacional, a maratona soma mais de 14 mil oportunidades.

Na área de estágio, as áreas de Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Construção Civil são as que têm a maior demanda. Já para aprendizagem, setores como Administração, Comércio e Logística serão priorizados.