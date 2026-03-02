A região de Franca participa nesta terça-feira, 3, da Maratona de Vagas Nacional do Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), que celebra 62 anos de atuação. A iniciativa reúne oportunidades de estágio e aprendizagem em todo o país.
Para a região de Franca-Ribeirão Preto, estão disponíveis 527 vagas, sendo 403 para estágio e 124 para aprendizagem. Em nível nacional, a maratona soma mais de 14 mil oportunidades.
Na área de estágio, as áreas de Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Construção Civil são as que têm a maior demanda. Já para aprendizagem, setores como Administração, Comércio e Logística serão priorizados.
“A Maratona de Vagas do CIEE já ajudou milhares de jovens a conquistarem suas primeiras oportunidades de trabalho em anos anteriores. Dessa vez, retomamos com ainda mais força e empenho, determinados a proporcionar às empresas os melhores candidatos”, disse o superintendente executivo do Ciee, Marcelo Gallo.
Em Franca, a unidade está localizada na avenida Sete de Setembro, 500, salas 903 e 904, no Residencial Baldassari. O horário de atendimento é das 9h às 16h. Os endereços de outras unidades da região podem ser conferidos clicando aqui.
Requisitos
- Estágio: a partir de 16 anos, matriculado no ensino médio, técnico ou superior.
- Aprendizagem: de 14 a 24 anos (sem limite de idade para pessoas com deficiência), cursando ou com ensino médio concluído.
- Documentos necessários: RG e CPF.
