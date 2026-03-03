Com a estreia de três reforços, a Francana esboçou reação no Campeonato Paulista da Série A3, ao arrancar um empate fora de casa nesse domingo, 1º, contra o Paulista (2 a 2), em Jundiaí.
O time esmeraldino vinha de quatro derrotas e soma um ponto na corrida contra a zona de rebaixamento (Z2). A Veterana soma 7 pontos, estando à frente do Itapirense e do Desportivo Brasil, com 6 pontos cada um, e do Suzano, com 5 pontos.
As novidades na equipe foram a estreia do lateral direito Lucas Evangelista e do meia Dudu Pedrotti, além do volante Felipe Alves, que fez seu segundo jogo no time. A equipe também reintegrou o atacante Gabriel Vitor, de 21 anos, que já treina com o elenco.
O técnico da Francana, Luís Gustavo "Viola", avalia que a equipe fez um bom jogo fora, contando com mais opções no elenco em relação ao início da competição. “Mais uma vez fizemos um bom jogo, as jogadas saíram, a nossa metodologia foi aplicada e, graças a Deus, desta vez voltamos com um ponto fora de casa. Os reforços vieram para nos ajudar, junto com os atletas que aqui já estavam”, disse Viola.
A Francana volta suas atenções para a partida desta quarta-feira, 4, às 19h30, contra o Rio Preto, no estádio Lanchão, em Franca. Será o penúltimo jogo da Veterana em casa, na primeira fase da A3.
Viola espera que o time possa confirmar a reação na competição, restando apenas cinco rodadas para o final da fase de classificação. “As expectativas são sempre boas, espero que na próxima quarta-feira apresentemos o mesmo futebol dos últimos jogos, corrigindo algumas falhas, que vamos estar muito próximos de alcançar os três pontos”.
