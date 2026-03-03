Com a estreia de três reforços, a Francana esboçou reação no Campeonato Paulista da Série A3, ao arrancar um empate fora de casa nesse domingo, 1º, contra o Paulista (2 a 2), em Jundiaí.

O time esmeraldino vinha de quatro derrotas e soma um ponto na corrida contra a zona de rebaixamento (Z2). A Veterana soma 7 pontos, estando à frente do Itapirense e do Desportivo Brasil, com 6 pontos cada um, e do Suzano, com 5 pontos.

As novidades na equipe foram a estreia do lateral direito Lucas Evangelista e do meia Dudu Pedrotti, além do volante Felipe Alves, que fez seu segundo jogo no time. A equipe também reintegrou o atacante Gabriel Vitor, de 21 anos, que já treina com o elenco.