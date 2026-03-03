Moradores do Jardim Paulistano, em Franca, denunciam uma situação crítica envolvendo um terreno localizado na rua José Reis, 621. O local, que dá acesso a outra via do bairro, tem sido utilizado de forma irregular para o descarte de lixo de todos os tipos, causando transtornos, mau cheiro intenso e preocupação com a saúde pública.

Segundo relatos da vizinhança, o espaço vem acumulando restos de comida descartados por estabelecimentos comerciais, além de retalhos de couro oriundos de fábricas e outros resíduos. Com o passar dos dias, o material se decompõe a céu aberto, espalhando odor insuportável e atraindo diversos animais.

Entre as situações mais alarmantes relatadas, está o aparecimento de serpentes no terreno. Além disso, moradores afirmam que outros bichos têm sido vistos com frequência, aumentando o medo, especialmente entre famílias com crianças. O receio é de que a proliferação de insetos e animais peçonhentos se torne ainda maior com o avanço do acúmulo de lixo.