Moradores do Jardim Paulistano, em Franca, denunciam uma situação crítica envolvendo um terreno localizado na rua José Reis, 621. O local, que dá acesso a outra via do bairro, tem sido utilizado de forma irregular para o descarte de lixo de todos os tipos, causando transtornos, mau cheiro intenso e preocupação com a saúde pública.
Segundo relatos da vizinhança, o espaço vem acumulando restos de comida descartados por estabelecimentos comerciais, além de retalhos de couro oriundos de fábricas e outros resíduos. Com o passar dos dias, o material se decompõe a céu aberto, espalhando odor insuportável e atraindo diversos animais.
Entre as situações mais alarmantes relatadas, está o aparecimento de serpentes no terreno. Além disso, moradores afirmam que outros bichos têm sido vistos com frequência, aumentando o medo, especialmente entre famílias com crianças. O receio é de que a proliferação de insetos e animais peçonhentos se torne ainda maior com o avanço do acúmulo de lixo.
Em meio ao cenário de abandono, há ainda denúncias de que substâncias químicas fortes teriam sido descartadas no local. O cheiro, segundo os moradores, era extremamente forte e chegou a causar mal-estar em quem vive nas proximidades. A suspeita é de que o material possa oferecer risco ambiental e à saúde.
O problema já ultrapassou os limites do terreno e passou a invadir a calçada, dificultando a circulação de pedestres. Moradores relatam indignação com a falta de respeito de quem realiza o descarte irregular. “O lixo está tomando conta da nossa calçada. É uma falta de consideração com quem mora aqui”, afirma uma moradora que preferiu não se identificar.
De acordo com a vizinhança, a Prefeitura já foi acionada, mas até o momento não houve solução definitiva para o problema. A comunidade pede fiscalização mais rigorosa e medidas que impeçam o descarte irregular, como sinalização adequada, cercamento do terreno ou até mesmo mudanças na circulação de veículos no trecho, já que o local serve de passagem para outra rua, o que facilitaria a ação de quem despeja lixo clandestinamente.
O que diz a Prefeitura?
Em resposta aos questionamentos feitos pela reportagem, a Prefeitura de Franca informou que realiza orientação contínua à população sobre o descarte correto de resíduos. Segundo a administração municipal, as informações são disponibilizadas por meio do site oficial, canais institucionais de comunicação e campanhas educativas promovidas ao longo do ano.
O Município destacou ainda que os moradores contam com canais diretos de atendimento para esclarecimento de dúvidas, registro de solicitações e comunicação de ocorrências. Em casos de descarte irregular, a orientação é acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou pelo número (16) 3706-6515, além do e-mail gcmfranca@franca.sp.gov.br. Também é possível registrar manifestações junto à Ouvidoria Municipal pelo 0800-771-0112 ou pelo site oficial da Prefeitura.
De acordo com a administração, para coibir o descarte irregular de resíduos, o Município atua de forma integrada, com ações de fiscalização, desenvolvimento de atividades de educação ambiental e manutenção de canais permanentes de atendimento à população. O descumprimento das normas pode resultar em multas e outras sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais e nas normas municipais de limpeza urbana.
A Prefeitura ressaltou ainda que, ao longo de 2025, foram promovidas ações de educação ambiental em escolas municipais da região, alcançando mais de mil alunos, com atividades voltadas à conscientização sobre o descarte adequado de resíduos e a preservação dos espaços públicos.
Por fim, informou que o descarte irregular é uma prática proibida e reforçou que a colaboração da população é fundamental para a manutenção da limpeza urbana, proteção ambiental e garantia da saúde pública. Em relação especificamente ao terreno citado, a administração comunicou que as providências para a remoção dos materiais e entulhos já estão sendo adotadas.
