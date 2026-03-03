Franca voltou a subir no lugar mais alto do pódio no último fim de semana. O atleta Bruno Eltoro conquistou o cinturão do Campeonato Mineiro de Muay Thai, realizado em Conceição da Alagoas (MG), em evento organizado pela Federação Mineira de Muay Thai.

A vitória veio após três rounds intensos, descritos pelo próprio lutador como “uma verdadeira guerra”, resultado que fortalece seu nome no cenário regional e nacional da modalidade.

Além do título, a conquista abriu portas importantes para a carreira do francano. Bruno fechou parceria com a equipe VTT, mesma academia que conta com o atleta Carlos Prates, integrante do plantel do Ultimate Fighting Championship (UFC). A aproximação com uma das maiores equipes de MMA do país representa um salto estratégico na trajetória do atleta.

O que significa subir no ranking rumo ao UFC?