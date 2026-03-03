Franca voltou a subir no lugar mais alto do pódio no último fim de semana. O atleta Bruno Eltoro conquistou o cinturão do Campeonato Mineiro de Muay Thai, realizado em Conceição da Alagoas (MG), em evento organizado pela Federação Mineira de Muay Thai.
A vitória veio após três rounds intensos, descritos pelo próprio lutador como “uma verdadeira guerra”, resultado que fortalece seu nome no cenário regional e nacional da modalidade.
Além do título, a conquista abriu portas importantes para a carreira do francano. Bruno fechou parceria com a equipe VTT, mesma academia que conta com o atleta Carlos Prates, integrante do plantel do Ultimate Fighting Championship (UFC). A aproximação com uma das maiores equipes de MMA do país representa um salto estratégico na trajetória do atleta.
O que significa subir no ranking rumo ao UFC?
Embora não exista um “ranking oficial” que leve automaticamente ao UFC, resultados expressivos em competições estaduais e nacionais são fundamentais para que o atleta ganhe visibilidade, amplie seu cartel e seja observado por empresários e grandes eventos. Títulos como o Mineiro de Muay Thai fortalecem o currículo, elevam o nível das oportunidades e facilitam o acesso a competições de MMA de maior porte.
Com a parceria firmada com a VTT, Bruno passa a integrar uma estrutura mais robusta de treinamento, intercâmbio técnico e gestão de carreira - fatores considerados decisivos para quem almeja chegar ao maior evento de MMA do mundo.
“É questão de tempo para entrarmos em um dos maiores eventos do mundo representando Franca”, projeta o atleta, que agora defende as bandeiras da equipe Família Thai/VTT.
Outros talentos em ascensão
Outro destaque da delegação francana foi o atleta Vitor Mendes Ferpa. Ele disputou o cinturão no boxe e também protagonizou três rounds intensos. Apesar do esforço e da entrega, não saiu com a vitória desta vez. Ainda assim, é apontado como uma promessa em ascensão no cenário do MMA.
Vitor volta ao octógono no próximo dia 21 de março, em Jacutinga (MG), onde disputará o cinturão de MMA representando a equipe Team Tom.
