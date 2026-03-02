Máquinas de grande porte foram furtadas em uma fazenda localizada às margens da rodovia William Amin (SP-385), na altura da região conhecida como Jacirema, na zona rural de Miguelópolis. O crime ocorreu no fim de semana.

Foram levadas uma escavadeira hidráulica Hyundai modelo R220LC-9 e uma pá carregadeira da mesma marca, modelo HL635AL. Os maquinários são utilizados em atividades agrícolas e de terraplanagem e possuem alto valor de mercado.

O proprietário pede apoio da população para ajudar na localização dos equipamentos. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro das máquinas pode entrar em contato pelos telefones (34) 99950-4336 ou (34) 99178-8414.