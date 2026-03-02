02 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CRIMINALIDADE

Máquinas de grande porte são furtadas em fazenda de Miguelópolis

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Máquinas furtadas em fazenda, em Miguelópolis
Máquinas furtadas em fazenda, em Miguelópolis

Máquinas de grande porte foram furtadas em uma fazenda localizada às margens da rodovia William Amin (SP-385), na altura da região conhecida como Jacirema, na zona rural de Miguelópolis. O crime ocorreu no fim de semana.

Foram levadas uma escavadeira hidráulica Hyundai modelo R220LC-9 e uma pá carregadeira da mesma marca, modelo HL635AL. Os maquinários são utilizados em atividades agrícolas e de terraplanagem e possuem alto valor de mercado.

O proprietário pede apoio da população para ajudar na localização dos equipamentos. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro das máquinas pode entrar em contato pelos telefones (34) 99950-4336 ou (34) 99178-8414.

Segundo ele, haverá recompensa para informações que levarem à recuperação dos maquinários.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre suspeitos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários