02 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BUSCAS

Desaparecimento de jovem de 26 anos completa 20 dias na região

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Desaparecido: Alex Sander de Oliveira Domingo, de 26 anos, morador de Miguelópolis
Desaparecido: Alex Sander de Oliveira Domingo, de 26 anos, morador de Miguelópolis

O desaparecimento de Alex Sander de Oliveira Domingos, de 26 anos, morador de Miguelópolis, na região de Franca, completará 20 dias nesta terça-feira, 3. Ele foi visto pela última vez no dia 11 de fevereiro e, desde então, a família vive dias de angústia sem qualquer informação concreta sobre seu paradeiro.

De acordo com os familiares, Alex saiu da casa da avó e não retornou. Diante da ausência de notícias, um boletim de ocorrência foi registrado e a comunidade passou a se mobilizar nas buscas. A preocupação para pessoas próximas aumentou ainda mais após pertences pessoais do jovem, como uma blusa e chaves, serem encontrados próximos à margem do rio Grande.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental realizaram buscas na região por três dias consecutivos. Os trabalhos enfrentaram dificuldades devido às condições do rio e à falta de informações precisas sobre o que poderia ter ocorrido.

Mesmo com os esforços, Alex não foi localizado e as buscas foram encerradas.

Desde então, segundo a família, não surgiu nenhuma nova pista que ajude a esclarecer o caso.

Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser comunicada às autoridades ou diretamente à família pelos telefones (16) 99119-6194 e (16) 99313-2001.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários