O desaparecimento de Alex Sander de Oliveira Domingos, de 26 anos, morador de Miguelópolis, na região de Franca, completará 20 dias nesta terça-feira, 3. Ele foi visto pela última vez no dia 11 de fevereiro e, desde então, a família vive dias de angústia sem qualquer informação concreta sobre seu paradeiro.

De acordo com os familiares, Alex saiu da casa da avó e não retornou. Diante da ausência de notícias, um boletim de ocorrência foi registrado e a comunidade passou a se mobilizar nas buscas. A preocupação para pessoas próximas aumentou ainda mais após pertences pessoais do jovem, como uma blusa e chaves, serem encontrados próximos à margem do rio Grande.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental realizaram buscas na região por três dias consecutivos. Os trabalhos enfrentaram dificuldades devido às condições do rio e à falta de informações precisas sobre o que poderia ter ocorrido.