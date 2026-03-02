02 de março de 2026
DESPEDIDA

Gabriel, 31, cantor e pai de 4 filhos, será velado nesta segunda

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Gabriel da Silva Santos, de 31 anos, morreu após acidente de moto no Jardim Pulicano
Gabriel da Silva Santos, de 31 anos, morreu após acidente de moto no Jardim Pulicano

O corpo do motociclista Gabriel da Silva Santos, de 31 anos, será velado nesta segunda-feira, 2, em Franca. O velório ocorrerá na Sala 3 do São Vicente, das 12h30 às 16h. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho. Ele era vocalista do grupo de pagode The Kings, conhecido por se apresentar em festas e eventos na cidade e região.

Gabriel morreu na noite deste domingo, 1º, após perder o controle da direção da motocicleta que conduzia e colidir contra uma árvore e um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, região oeste da cidade. O acidente aconteceu nas proximidades de uma creche.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido bairro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto. Ele atingiu primeiramente uma árvore e, em seguida, um poste.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o impacto foi violento e o capacete da vítima chegou a rachar. A equipe realizou os primeiros atendimentos, mas Gabriel já estava morto.

A Polícia Militar informou que tanto a motocicleta quanto o condutor estavam com a documentação em dia. Ainda conforme relato da mulher da vítima à polícia, Gabriel havia saído de casa para comprar itens de padaria.

A área foi isolada para o trabalho das equipes e as causas exatas do acidente serão investigadas.

Familiares e amigos lamentaram a morte nas redes sociais. Em mensagens de despedida, destacaram que Gabriel era “um menino sonhador, de riso fácil e batalhador”, além de ser descrito como um ótimo cantor e alguém que “exalava alegria por onde passava”.

Parentes também ressaltaram que ele era um pai dedicado, um filho e irmão presente, além de companheiro amoroso. “Foi um grande homem, nosso pilar e melhor amigo”, escreveu um familiar. Gabriel deixa mulher e três filhas e um filho.

