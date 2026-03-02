O corpo do motociclista Gabriel da Silva Santos, de 31 anos, será velado nesta segunda-feira, 2, em Franca. O velório ocorrerá na Sala 3 do São Vicente, das 12h30 às 16h. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho. Ele era vocalista do grupo de pagode The Kings, conhecido por se apresentar em festas e eventos na cidade e região.

Gabriel morreu na noite deste domingo, 1º, após perder o controle da direção da motocicleta que conduzia e colidir contra uma árvore e um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, região oeste da cidade. O acidente aconteceu nas proximidades de uma creche.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido bairro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto. Ele atingiu primeiramente uma árvore e, em seguida, um poste.