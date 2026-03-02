O corpo do motociclista Gabriel da Silva Santos, de 31 anos, será velado nesta segunda-feira, 2, em Franca. O velório ocorrerá na Sala 3 do São Vicente, das 12h30 às 16h. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho. Ele era vocalista do grupo de pagode The Kings, conhecido por se apresentar em festas e eventos na cidade e região.
Gabriel morreu na noite deste domingo, 1º, após perder o controle da direção da motocicleta que conduzia e colidir contra uma árvore e um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, região oeste da cidade. O acidente aconteceu nas proximidades de uma creche.
De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido bairro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto. Ele atingiu primeiramente uma árvore e, em seguida, um poste.
Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o impacto foi violento e o capacete da vítima chegou a rachar. A equipe realizou os primeiros atendimentos, mas Gabriel já estava morto.
A Polícia Militar informou que tanto a motocicleta quanto o condutor estavam com a documentação em dia. Ainda conforme relato da mulher da vítima à polícia, Gabriel havia saído de casa para comprar itens de padaria.
A área foi isolada para o trabalho das equipes e as causas exatas do acidente serão investigadas.
Familiares e amigos lamentaram a morte nas redes sociais. Em mensagens de despedida, destacaram que Gabriel era “um menino sonhador, de riso fácil e batalhador”, além de ser descrito como um ótimo cantor e alguém que “exalava alegria por onde passava”.
Parentes também ressaltaram que ele era um pai dedicado, um filho e irmão presente, além de companheiro amoroso. “Foi um grande homem, nosso pilar e melhor amigo”, escreveu um familiar. Gabriel deixa mulher e três filhas.
