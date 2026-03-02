A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 2, a Operação Sangria, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa interestadual especializada na furto de combustíveis por meio da violação de dutos da Transpetro.

A ação foi coordenada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic/Deinter 3, em Ribeirão Preto. As investigações apontaram a existência de um grupo estruturado, com divisão de tarefas e atuação reiterada nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Segundo a Polícia Civil, o esquema já teria causado prejuízo superior a R$ 5 milhões à empresa vítima, considerando não apenas o combustível furtado, mas também os danos à infraestrutura dutoviária, impactos operacionais e riscos ambientais decorrentes das intervenções ilegais.