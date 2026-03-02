Você, MEI (Microempreendedor Individual), sabia que sua empresa precisa de um Certificado Digital? Ele funciona como a assinatura eletrônica do seu negócio e é essencial para garantir segurança, agilidade e acesso a serviços públicos, como a emissão de notas fiscais.

Pensando em facilitar a vida de quem empreende, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) oferece um valor especial para emissão do documento no modelo A1: R$ 149,90, com parcelamento em até 12 vezes sem juros e validade de 12 meses.

“Por apenas R$ 149,90, o microempreendedor consegue emitir seu Certificado Digital A1 com a ACIF e garantir segurança nas transações, além de agilidade para acessar portais, assinar contratos e cuidar da parte contábil do negócio”, afirma Alexandre Fortes, coordenador de Certificação Digital da ACIF.

Além do preço diferenciado, o MEI pode escolher entre três formatos de emissão:

Videoconferência (super rápida, com conclusão da videochamada em menos de 3 minutos);

Delivery (um atendente vai até o endereço desejado);

Presencial (sem necessidade de agendamento, com estacionamento, Wi-Fi e café com barista na sede da ACIF).

“A videoconferência é feita rapidamente, com toda segurança e praticidade. Em poucos minutos, o certificado do cliente está aprovado”, explica Fortes.

Para agendar sua emissão via videoconferência ou delivery, acesse: http://bit.ly/42LSwr0.

A ACIF atua com Certificação Digital há mais de 15 anos, atendendo Pessoas Físicas e Jurídicas com condições especiais para associados e não associados. Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo link acima ou pelo telefone (16) 3711-1761