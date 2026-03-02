Moradores do bairro localizado na avenida Rio Amazonas, na esquina próxima a um restaurante japonês e à entrada do Residencial Amazonas, em Franca, denunciam problemas causados por veículos estacionados de forma irregular no local. Segundo eles, a situação já quase resultou em acidentes por pelo menos duas vezes, especialmente no momento de atravessar a avenida.
De acordo com o relato, motoristas costumam parar na esquina para frequentar uma academia, ocupando áreas proibidas, como a faixa amarela e a rampa de acesso para cadeirantes. “Param na rampa de acesso de cadeirantes… Esse fica estacionado direto nesse local, que é proibido estacionar”, afirmou.
Os moradores explicam ainda que a via é de mão dupla e estreita, o que torna o problema ainda mais grave. “Ali você pode passar qualquer hora do dia que sempre tem carro na faixa amarela na esquina”, relatou. Segundo ela, os veículos mal estacionados prejudicam a visibilidade de quem tenta atravessar ou trafegar pelo trecho.
Outro ponto destacado é a preocupação com possíveis acidentes. “Se acontece algum acidente por falta de visibilidade, quem vai arcar com estrago e até mesmo com vítimas são as pessoas envolvidas, e não a pessoa que estacionou no local proibido”, disse.
Além dos riscos no trânsito, a situação também dificulta o acesso à academia, principalmente para pessoas com deficiência, já que a rampa é frequentemente bloqueada por veículos. A moradora pede atenção para o problema e reforça a necessidade de respeito às regras de trânsito e à acessibilidade no local.
