Moradores do bairro localizado na avenida Rio Amazonas, na esquina próxima a um restaurante japonês e à entrada do Residencial Amazonas, em Franca, denunciam problemas causados por veículos estacionados de forma irregular no local. Segundo eles, a situação já quase resultou em acidentes por pelo menos duas vezes, especialmente no momento de atravessar a avenida.

De acordo com o relato, motoristas costumam parar na esquina para frequentar uma academia, ocupando áreas proibidas, como a faixa amarela e a rampa de acesso para cadeirantes. “Param na rampa de acesso de cadeirantes… Esse fica estacionado direto nesse local, que é proibido estacionar”, afirmou.

Os moradores explicam ainda que a via é de mão dupla e estreita, o que torna o problema ainda mais grave. “Ali você pode passar qualquer hora do dia que sempre tem carro na faixa amarela na esquina”, relatou. Segundo ela, os veículos mal estacionados prejudicam a visibilidade de quem tenta atravessar ou trafegar pelo trecho.