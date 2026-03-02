O velório de Jhonas Cesar da Silva Cortez, de 23 anos, será realizado nesta segunda-feira, 2, no Velório São Judas Tadeu, em Franca. A cerimônia está prevista para ocorrer das 6h30 às 16h. O sepultamento será no Cemitério Jardim das Oliveiras.
Jhonas foi executado a tiros na madrugada de domingo, 1º, na avenida Professor Cláudio Junqueira, no Jardim Zelinda, região oeste da cidade.
Segundo testemunhas, o jovem estava na porta de uma residência quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Pelo menos dois tiros atingiram a vítima, que morreu ainda no local.
A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico apenas constatou o óbito.
Além de atingir Jhonas, os disparos também acertaram um veículo que estava estacionado na garagem do imóvel, bem como a janela e o portão da residência.
Equipes da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia técnica. Após os levantamentos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
Familiares e amigos lamentaram a morte do jovem nas redes sociais. Jhonas era descrito como um rapaz educado, de coração bom e muito ligado à família. Apaixonado por cavalos, mantinha o hábito de visitar parentes e fazia questão de manter contato constante com os familiares.
Ele deixa os pais, Sirlei e César, e os irmãos Beatriz e Cesinha.
