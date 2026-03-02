O velório de Jhonas Cesar da Silva Cortez, de 23 anos, será realizado nesta segunda-feira, 2, no Velório São Judas Tadeu, em Franca. A cerimônia está prevista para ocorrer das 6h30 às 16h. O sepultamento será no Cemitério Jardim das Oliveiras.

Jhonas foi executado a tiros na madrugada de domingo, 1º, na avenida Professor Cláudio Junqueira, no Jardim Zelinda, região oeste da cidade.

Segundo testemunhas, o jovem estava na porta de uma residência quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Pelo menos dois tiros atingiram a vítima, que morreu ainda no local.