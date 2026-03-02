Os moradores de Franca devem enfrentar uma semana marcada por calor típico de início de março, variação de nebulosidade e aumento gradual das chances de chuva ao longo dos dias. De acordo com a previsão meteorológica divulgada pela Climatempo, o cenário começa com tempo mais firme e termina com maior instabilidade.
A segunda-feira, 2, será de predomínio de sol, com poucas nuvens ao longo do dia. O amanhecer deve registrar temperaturas próximas dos 18°C, garantindo sensação agradável nas primeiras horas da manhã. Já durante a tarde, o calor ganha intensidade e os termômetros podem alcançar até 29°C. A probabilidade de chuva é baixa, e o tempo firme favorece atividades ao ar livre.
Na terça-feira, 3, o padrão se mantém semelhante. O sol aparece entre algumas nuvens e o calor volta a marcar presença, com máximas que podem chegar aos 29°C. A mínima deve variar entre 17°C e 18°C. Há uma pequena possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde ou à noite, mas, caso ocorram, devem ser rápidas e de baixo volume.
A quarta-feira, 4, marca o início de uma mudança gradual nas condições do tempo. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e, apesar de o calor continuar, as máximas tendem a ficar um pouco mais amenas, girando em torno dos 28°C a 29°C. Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, com chance de trovoadas pontuais em algumas regiões da cidade.
A partir de quinta-feira, 5, a instabilidade atmosférica se intensifica. O dia deve começar com maior presença de nuvens e sensação de abafamento. As temperaturas variam entre 20°C pela manhã e até 28°C à tarde. A previsão indica maior probabilidade de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas em pontos isolados.
Na sexta-feira, 6, o cenário de instabilidade permanece. O céu deve variar entre nublado e parcialmente encoberto, com possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia, especialmente no fim da tarde e à noite. Mesmo com as precipitações, o calor não dá trégua, e as máximas devem ficar próximas dos 30°C, enquanto as mínimas permanecem ao redor dos 19°C.
De forma geral, a semana em Franca será marcada por dias quentes, madrugadas amenas e aumento progressivo das condições para chuva, especialmente a partir da segunda metade da semana.
