02 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OSCILAÇÃO

Calor de 30°C: veja a previsão do tempo para Franca nesta semana

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Baccelli/GCN
Céu visto da praça no Jardim Petráglia, na região leste de Franca
Céu visto da praça no Jardim Petráglia, na região leste de Franca

Os moradores de Franca devem enfrentar uma semana marcada por calor típico de início de março, variação de nebulosidade e aumento gradual das chances de chuva ao longo dos dias. De acordo com a previsão meteorológica divulgada pela Climatempo, o cenário começa com tempo mais firme e termina com maior instabilidade.

A segunda-feira, 2, será de predomínio de sol, com poucas nuvens ao longo do dia. O amanhecer deve registrar temperaturas próximas dos 18°C, garantindo sensação agradável nas primeiras horas da manhã. Já durante a tarde, o calor ganha intensidade e os termômetros podem alcançar até 29°C. A probabilidade de chuva é baixa, e o tempo firme favorece atividades ao ar livre.

Na terça-feira, 3, o padrão se mantém semelhante. O sol aparece entre algumas nuvens e o calor volta a marcar presença, com máximas que podem chegar aos 29°C. A mínima deve variar entre 17°C e 18°C. Há uma pequena possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde ou à noite, mas, caso ocorram, devem ser rápidas e de baixo volume.

A quarta-feira, 4,  marca o início de uma mudança gradual nas condições do tempo. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e, apesar de o calor continuar, as máximas tendem a ficar um pouco mais amenas, girando em torno dos 28°C a 29°C. Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, com chance de trovoadas pontuais em algumas regiões da cidade.

A partir de quinta-feira, 5, a instabilidade atmosférica se intensifica. O dia deve começar com maior presença de nuvens e sensação de abafamento. As temperaturas variam entre 20°C pela manhã e até 28°C à tarde. A previsão indica maior probabilidade de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas em pontos isolados.

Na sexta-feira, 6, o cenário de instabilidade permanece. O céu deve variar entre nublado e parcialmente encoberto, com possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia, especialmente no fim da tarde e à noite. Mesmo com as precipitações, o calor não dá trégua, e as máximas devem ficar próximas dos 30°C, enquanto as mínimas permanecem ao redor dos 19°C.

De forma geral, a semana em Franca será marcada por dias quentes, madrugadas amenas e aumento progressivo das condições para chuva, especialmente a partir da segunda metade da semana.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários