Os moradores de Franca devem enfrentar uma semana marcada por calor típico de início de março, variação de nebulosidade e aumento gradual das chances de chuva ao longo dos dias. De acordo com a previsão meteorológica divulgada pela Climatempo, o cenário começa com tempo mais firme e termina com maior instabilidade.

A segunda-feira, 2, será de predomínio de sol, com poucas nuvens ao longo do dia. O amanhecer deve registrar temperaturas próximas dos 18°C, garantindo sensação agradável nas primeiras horas da manhã. Já durante a tarde, o calor ganha intensidade e os termômetros podem alcançar até 29°C. A probabilidade de chuva é baixa, e o tempo firme favorece atividades ao ar livre.

Na terça-feira, 3, o padrão se mantém semelhante. O sol aparece entre algumas nuvens e o calor volta a marcar presença, com máximas que podem chegar aos 29°C. A mínima deve variar entre 17°C e 18°C. Há uma pequena possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde ou à noite, mas, caso ocorram, devem ser rápidas e de baixo volume.